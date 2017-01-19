ضبط صاحب مطبعة لتزويره أختام ومحررات رسمية بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط صاحب مطبعة بمركز أبو المطامير، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام، وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث.

وبالفحص تبين ضبط م إ.ع .ع 32 سنة أخصائي اجتماعى بالإدارة التعليمة بأبو المطامير وصاحب مطبعة، وبحوزته عدد من الأختام والمحررات المزورة خاصة بنقابة الأطباء وجامعة دمنهور ومديرية الأوقاف وشركات البترول، وبمواجهته إعترف بمضمون ماتقدم نظير تحصله على مبالغ مالية، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.