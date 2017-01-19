ضبط عاطل أثناء تنقيبه على آثار بمنزل جده بنزلة السمان

كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء طه بيومى، من ضبط عاطل أثناء تنقيبه على آثار داخل منزل جده بنزلة السمان الجيزة.

البداية كانت بتلقى اللواء اشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والآثار تفيد قيام عاطل وآخرين بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار داخل إحدى المساكن بنزلة السمان.

واسفرت تحريات العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة عن صحة المعلومات وأضافت أن المتهم هو " ح ع ا" 32 سنة عاطل ومقيم نزلة السمان الهرم يقوم بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار داخل مسكن جده المتوفى و المهجور مستغلا عدم تردد أحد من الورثة على المسكن.

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الحسينى وقوة من أفراد الشرطة السريين من ضبط المتهم وبفحص المنزل تبين وجود حفر بئر بقطر 3 متر وعمق 6 متر بحثا عن الآثار والأدوات المستخدمة في الحفر وباستدعاء لجنة من مفتشى اثار الهرم افادوا بان الحفر بقصد التنقيب عن الاثار ومخالف لقانون حماية الآثار وجارى العرض على النيابة العامة.