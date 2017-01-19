ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات ومصادرة طن مخللات مجهول المصدر بالبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط عدد من القضايا المتنوعة والمخالفة فى عدة مجالات، وذلك تحت إشراف اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر وبرئاسة العميد عصام العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

فى مدينة رأس غارب، تمكنت مباحث القسم برئاسة الرائد محمود إمام من ضبط المدعو "محمد. م" عاطل 30 سنة ومقيم ميت الموز- شبين الكوم - المنوفية وبحوزته عدد 50 قرصًا من عقار الترامادول المخدر وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 173/ 2017 إدارى قسم شرطة رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت أيضا مباحث غارب من ضبط المدعو "محمود.م" 34 سنة عاطل ومقيم شارع الإمام الليثى- ثان المنصورة- الدقهلية والسابق اتهامه فى القضية رقم 90280/2012 جنح مركز مطوبس - كفر الشيخ " قتل خطا" وبحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 30 جراما.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 172 إدارى قسم شرطة رأس غارب لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن الرائد أسامه مهران معاون أول مباحث قسم أول الغردقة من ضبط المدعو"مارك. س" 30 سنة عاطل ومقيم شارع الجونة - الدهار– ثان الغردقة وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 569/ 2017 جنح قسم شرطة أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

كما قامت وحدة مباحث المرور بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت الحملة عن ضبط 3 سائقين حررت المحاضر اللازمة لهم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم فحص عدد 164 شقة، عدد 4 محضر عدم الإخطار عن مفروشة، فحص عدد 1 فنادق شعبية، بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائى والسياسى، فضلا عن الفحص الوقتى لأى مشتبه به.

تمكنت مباحث تموين البحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين، من ضبط المدعو "عمرو.ع" 29 سنة المدير المسئول عن سوبر ماركت بالغردقة، ومقيم الوفاء – الدهار – ثان الغردقة بداخلة عدد 40 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر غير خالصة الرسوم الجمركية بدون فواتير مختلفة الأنواع داخل السوبر ماركت إدارته الكائن بشارع المستشفى العام بالغردقة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 553 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2017 وجارى العرض النيابة العامة.

كما تم ضبط طن مخلالات مختلفة الأنواع بمخزن بشارع الكهف - دائرة قسم أول الغردقة إدارة المدعو إيهاب خلف فهمى عزيز 40 سنة المدير المسئول عن المخزن – ومقيم الدهار – شارع النصر – أول الغردقة – مجهول المصدر بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بتداول الغذائية والمشروبات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم مباحث التموين لسنة 2017، وجارى العرض النيابة العامة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط المحكوم عليه الهارب "إبراهيم. ع فى" القضية رقم 5655 لسنة 2013 جنايات قسم ثان الغردقة "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100.000 جنيه، كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب "أسامة. م" فى القضية رقم 10545 لسنة 2013 جنايات قسم ثان الغردقة "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10.000 جنيه.

كما تم ضبط عدد 46 حكم حبس جزئى 10 محكوم عليهـم فــى جنح الحبس المستأنف و69 حكم غرامات جزئية و14 حكم مخالفات بإجمالى الأحكام المنفذة 141 حكما.