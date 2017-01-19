أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك القيام بالأنشطة الخيرية

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك القيام بالأنشطة الخيرية حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك القيام بالأنشطة الخيرية

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الخميس 19 يناير، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق. 

 

 

الصعيد المهني

 

هذا هو يوم خاص لمواليد برج القوس لقيام بالأنشطة الخيرية، يمكنك الاتصال بالجمعيات الخيرية وتقديم لهم كل المساعدة، وإنها سوف تسفر عن نجاح كبير.

 

 

الصعيد العاطفي

 

شريك حياتك سيطلب مساعدتك اليوم، هذه المرة قدم له المساعدة بكل حب ودعم غير المشروط وعدم الشماتة، ولا تنتقد شريك حياتك.

 

 

الصعيد الصحي

 

ربما تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف ما هو يناسبك بشكل أفضل؛ عليك الاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، ويبدو أنك على سفر منذ فترة طويلة وتستهلك أصناف كل الطعام فى أماكن مختلفة وهذا قد يخل الجهازك الهضمى.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

 

يمكنك لقاء أصدقائك القدامى أو قد تزور أحد أقاربك، عليك الذهاب لتقديم المساعدة فى لأحد الأصدقاء للخروج من مأزق اليوم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى