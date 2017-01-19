حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك القيام بالأنشطة الخيرية

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الخميس 19 يناير، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

الصعيد المهني

هذا هو يوم خاص لمواليد برج القوس لقيام بالأنشطة الخيرية، يمكنك الاتصال بالجمعيات الخيرية وتقديم لهم كل المساعدة، وإنها سوف تسفر عن نجاح كبير.

الصعيد العاطفي

شريك حياتك سيطلب مساعدتك اليوم، هذه المرة قدم له المساعدة بكل حب ودعم غير المشروط وعدم الشماتة، ولا تنتقد شريك حياتك.

الصعيد الصحي

ربما تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف ما هو يناسبك بشكل أفضل؛ عليك الاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، ويبدو أنك على سفر منذ فترة طويلة وتستهلك أصناف كل الطعام فى أماكن مختلفة وهذا قد يخل الجهازك الهضمى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يمكنك لقاء أصدقائك القدامى أو قد تزور أحد أقاربك، عليك الذهاب لتقديم المساعدة فى لأحد الأصدقاء للخروج من مأزق اليوم.