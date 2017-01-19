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حظك اليوم برج العذراء الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحل بالتفاهم والمرونة مع شريك حياتك

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحل بالتفاهم والمرونة مع شريك حياتك حظك اليوم برج العذراء الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحل بالتفاهم والمرونة مع شريك حياتك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالدهاء الشديد وسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة صائبة، ولكن يعيبه أنه لا يكشف بوضوح عن مشاعره.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

من المحتمل أن تحصل على المال من مصدر غير متوقع اليوم، وتحقق نجاحًا على الصعيد المهنى خاصة فى الاستثمارات، وبالنسبة لمن يعملون فى سوق المال والبورصة فاليوم هو يوم حظك.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تسمح للعناد أن يفسد علاقتك العاطفية، وحاول أن تتحلى بالتفاهم والمرونة فى مواجهة عاصفة الغضب التى يهاجمك بها شريكك، فتصرفاته هذه نتيجة الإهمال الطويل منك لمشاعره وخطأك بحقه أكثر من مرة، فحاول امتصاصه إذا كنت حريصًا على هذه العلاقة.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي

حان الوقت لأن تنتبه وتأخذ حذرك أكثر بشأن صحتك فأنت أكثر عرضة للحمى أو الحوادث البسيطة هذه الأيام، فحاول أن تغير نمط حياتك ونمط تفكيرك أيضًا والجأ للطبيب إذا لزم الأمر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

كنت متفائلاً بشدة اليوم، فحاول أن تترك العالم يعرف ذلك، واستفد من ذلك فى جذب أولئك الذين يحتاجون للطاقة الإيجابية من حولهم، ولا تسمح للعلاقات بالمحيطين بك أن تتوتر بسبب الضغوط فى العمل.


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مصر 365

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