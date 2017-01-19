حظك اليوم برج الأسد الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتورط فى صراعات لا تخصك

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بشخصيته القوية والثقة الكبيرة بالنفس، كما يتميز بالذكاء وسرعة البديهة، ولكن أحيانًا يشوب سلوكه الكثير من الاندفاع.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

قد تضطر إلى القيام بأدوار مختلفة اليوم، ولذلك لا تتردد فى الاتصال بأصدقائك الذين يمكن أن يشكلوا دعمًا قويًا يقودكم إلى طريق النجاح، وبالنسبة للطلاب يمكن أن يكون اليوم جيدًا قد تتلقى شهادة من مؤسسة مرموقة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

تحاول أن تلفت نظر شخص آخر لكنه لا يتجاوب لك ولا يظهر لك الاهتمام، فلا تحاول أن تظهر كشخص آخر من أجل لفت انتباه، ولكن اكتشف مناطق القوة فى شخصيتك لتسحره وتلفت نظره، وكن مرنًا فهذه أفضل طريقة لكسب شخص ما يعجبك.

برج الأسد على الصعيد الصحي

اليوم مناسب جدًا لإجراء تغييرات على الصعيد الصحى وفى نمط حياتك، فحاول أن تبدأ فى اتخاذ خطوات حقيقية قبل أن تخفت جذوة حماسك، واشترك فى مجموعات تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

شخص ما حولك يحاول أن يجرك إلى منطقة صراع على السلطة لا داعى لها، فحاول أن تدير الموقف بعقل مفتوح وشخصية هادئة، وتجنب أن تتورط فى صراعات لا تخصك لأن الضرر سيكون مؤسفًا جدًا بالنسبة لك.