حظك اليوم برج الثور الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. المصالحة مع خصومك تنتظرك فى هذا اليوم

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بصفات عدة تجعله أكثر اختلافاً عن غيره من الأبراج، العاطفة والحب والرومانسية وقوة الشخصية من أهم مميزاته، كما أن القلب الطيب والتسامح أمور يحملها بداخله، وبناء عليه ستكون المصالحة هى عنوان يومه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

استقرار نسبى فى العمل فليس هناك جديد فلا يتقدم أو يتأخر، إنما من الممكن أن يجد سبلا جديدة للتعامل مع خصومه وأعدائه، وربما تكون المصالحة هى محركه فى ذلك اليوم.

برج الثور على الصعيد العاطفى

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى قمة وهجها وبريقها، فسيستطيع أن يجدد حياته العاطفية ويجدد طاقة الحب، ويحيا حياة سعيدة ومستقرة مع شريك حياته.

برج الثور على الصعيد الصحي

بعض الفحوصات الطبية ستكون على غير الرغبة، ولكن لا داعى للقلق فكل الأمور ستكون على ما يرام، وسيحتاج الأمر إلى اعتناء بسيط وحفاظ النظام الغذائى للوصول إلى نتائج مرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

التسامح والمصالحة مع الخصوم ستكون مستقبل هذا البرج، وستعمل على تغيير حياته بالكامل.