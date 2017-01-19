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حظك اليوم برج السرطان الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرا من المياه وتتألق فى العمل

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرا من المياه وتتألق فى العمل حظك اليوم برج السرطان الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرا من المياه وتتألق فى العمل

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بحنانه الشديد وقدرته على منح الآخرين الاهتمام وتعلقه الكبير بأسرته وخاصة والدته.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

ستكون قادرًا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الماضى لتفادى مشكلة فى العمل والمضاعفات التى قد تترتب عليها، وستجذب انتباه رؤسائك بقدرتك على التطبيق العملى والتفكير السريع، مما يجعل آفاقًا مهنية جديدة تتفتح أمامك.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تريد الانخراط فى المجتمع على عكس العادى، وستتمتع اليوم بلقاء رومانسى جديد مع شريك حياتك، وقد تجد فيما بعد أن المشاكل التافهة التى تبعدكما عن بعضكما ليس لها قيمة.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي

هناك فرصة لوقوع حادث متعلق بالمياه اليوم، لذلك إذا كنت تنوى السباحة أو ركوب البحر فمن الحكمة أن تأخذ احتياطات إضافية، وخلاف ذلك ستكون حالتك الصحية جيدة ومن الممكن أن تضع هدفًا أعلى من اللياقة البدنية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

اليوم هو يوم عظيم للقيام بالمغامرة، الحظ سيبتسم لك وثروتك ستتزايد، وإذا كنت ترغب فى الاستثمار فإن الظروف مواتية لذلك للغاية واليوم هو الوقت المناسب للقيام بذلك.


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مصر 365

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