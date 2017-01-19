حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نجاح وتألق لن يحدث لك من قبل

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج ذو الشخصيتين والوجهين. شخصية مركبة للغاية لا يمكن احتواؤها بسهولة، إنما تحتاج إلى معاملة خاصة، لكن إذا أردت التقرب منها فعليك بمدها بشعور الثقة والحب وستجد ما يروق لك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

بالنسبة للحياة العملية فستشهد نقلة كبيرة ونجاحا منقطع النظير، فلا داعى للخوف من العمل أو الهبوط فى تلك الفترة فالحظ سيكون حليف أبناء هذا البرج، وسينالون كل ما أرادوه وأكثر من مناصب.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فالنجاح سيكتب لهم وسيتألقون فى علاقاتهم، وحتى إذا لم يكونوا مرتبطين فسيشعرون باهتمام أحدهم فى هذه الأيام.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

الحالة النفسية سترتفع نظراً لارتفاع مستواهم فى بقية المجالات، ومن هنا سيتأثرون إيجابياً وستتقدم حالتهم الصحية بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

الحظ سيكون حليف أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، لكن لا داعى من الاعتماد على ذلك لأن الفترات المقبلة ستكون أصعب لأنهم سيكونون فى اختبار الحفاظ على هذا النجاح الذى حققوه.