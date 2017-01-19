حظك اليوم برج الحمل الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر خبرا قد يربك حساباتك فى العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أصحابه بطبيعتين إحداهما قاسية للغاية وهى الظاهرة للعالم والأخرى حنونة لأقصى درجة، ولكنها داخلة فى أعماقه ولا يشعر بها أحد، كما أنه برج عملى للغاية، ولكن هناك بعض الأخبار التى ستربك حساباته الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

على الصعيد العملى سيواجه هذا البرج بعض المشاكل الكبيرة فى عمله، وسيكون ذلك نتيجة لأخبار غير سعيدة ستصله وستربكه وتخرب حساباته خاصة على مستوى العمل، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذراً.

برج الحمل على الصعيد العاطفي

بالنسبة للحياة العاطفية فستمر بظروف غير مستقرة فى هذا اليوم، وربما يكون الضغط فى العمل هو السبب على تغير مزاج الشخص نفسه، لذلك لا داعى للاقتراب من هذا البرج أو أخذ لومه وعتابه بعين الاعتبار حتى لا يقع القريبون منه فى مشاكل معه هم فى غنى عنها.

برج الحمل على الصعيد الصحى

أما على الصعيد الصحى فهناك بعض التوتر الذى سيؤثر على حياته الصحية، فربما يصاب بأحد الأمراض العصبية كالقولون.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

بعض الأخبار السيئة ستلحق به هذا اليوم، لكن لا داعى للقلق فالانفراج آت ولا محالة منه.