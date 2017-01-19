حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 19/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يقدم "اليوم السابع" للقراء توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2017.

حظك اليوم برج الثور الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. المصالحة مع خصومك تنتظرك فى هذا اليوم

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بصفات عدة تجعله أكثر اختلافاً عن غيره من الأبراج، العاطفة والحب والرومانسية وقوة الشخصية من أهم مميزاته، كما أن القلب الطيب والتسامح أمور يحملها بداخله، وبناء عليه ستكون المصالحة هى عنوان يومه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

استقرار نسبى فى العمل فليس هناك جديد فلا يتقدم أو يتأخر، إنما من الممكن أن يجد سبلا جديدة للتعامل مع خصومه وأعدائه، وربما تكون المصالحة هى محركه فى ذلك اليوم.

برج الثور على الصعيد العاطفى

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى قمة وهجها وبريقها، فسيستطيع أن يجدد حياته العاطفية ويجدد طاقة الحب، ويحيا حياة سعيدة ومستقرة مع شريك حياته.

برج الثور على الصعيد الصحي

بعض الفحوصات الطبية ستكون على غير الرغبة، ولكن لا داعى للقلق فكل الأمور ستكون على ما يرام، وسيحتاج الأمر إلى اعتناء بسيط وحفاظ النظام الغذائى للوصول إلى نتائج مرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

التسامح والمصالحة مع الخصوم ستكون مستقبل هذا البرج، وستعمل على تغيير حياته بالكامل.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نجاح وتألق لن يحدث لك من قبل

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج ذو الشخصيتين والوجهين. شخصية مركبة للغاية لا يمكن احتواؤها بسهولة، إنما تحتاج إلى معاملة خاصة، لكن إذا أردت التقرب منها فعليك بمدها بشعور الثقة والحب وستجد ما يروق لك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

بالنسبة للحياة العملية فستشهد نقلة كبيرة ونجاحا منقطع النظير، فلا داعى للخوف من العمل أو الهبوط فى تلك الفترة فالحظ سيكون حليف أبناء هذا البرج، وسينالون كل ما أرادوه وأكثر من مناصب.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فالنجاح سيكتب لهم وسيتألقون فى علاقاتهم، وحتى إذا لم يكونوا مرتبطين فسيشعرون باهتمام أحدهم فى هذه الأيام.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

الحالة النفسية سترتفع نظراً لارتفاع مستواهم فى بقية المجالات، ومن هنا سيتأثرون إيجابياً وستتقدم حالتهم الصحية بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

الحظ سيكون حليف أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، لكن لا داعى من الاعتماد على ذلك لأن الفترات المقبلة ستكون أصعب لأنهم سيكونون فى اختبار الحفاظ على هذا النجاح الذى حققوه.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر خبرا قد يربك حساباتك فى العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أصحابه بطبيعتين إحداهما قاسية للغاية وهى الظاهرة للعالم والأخرى حنونة لأقصى درجة، ولكنها داخلة فى أعماقه ولا يشعر بها أحد، كما أنه برج عملى للغاية، ولكن هناك بعض الأخبار التى ستربك حساباته الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

على الصعيد العملى سيواجه هذا البرج بعض المشاكل الكبيرة فى عمله، وسيكون ذلك نتيجة لأخبار غير سعيدة ستصله وستربكه وتخرب حساباته خاصة على مستوى العمل، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذراً.

برج الحمل على الصعيد العاطفي

بالنسبة للحياة العاطفية فستمر بظروف غير مستقرة فى هذا اليوم، وربما يكون الضغط فى العمل هو السبب على تغير مزاج الشخص نفسه، لذلك لا داعى للاقتراب من هذا البرج أو أخذ لومه وعتابه بعين الاعتبار حتى لا يقع القريبون منه فى مشاكل معه هم فى غنى عنها.

برج الحمل على الصعيد الصحى

أما على الصعيد الصحى فهناك بعض التوتر الذى سيؤثر على حياته الصحية، فربما يصاب بأحد الأمراض العصبية كالقولون.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

بعض الأخبار السيئة ستلحق به هذا اليوم، لكن لا داعى للقلق فالانفراج آت ولا محالة منه.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 19 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج الميزان، الذى يتميز أصحابه بأنهم يمتلكون شخصية اجتماعية ومثالية، فنقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

- على الصعيد المهنى

التركيز فى العمل وتحمل المسئولية سيؤدى فى النهاية إلى حصولك على مكافأة سخية، فحاول ألا تتصرف بلا مبالاة لأنك ستتحمل مسئولية ذلك.

- على الصعيد العاطفى

أنت وشريكك فى وضع مربح اليوم، مشاعرك مقنعة كثيراً، ومتطلبة قليلاً، فاحذر للغاية من اشتعال النار بينكما، وحاول أن تتحدث مع شريكك حتى تتجنب ذلك، واعلم أن رعايتك للأطفال تعبر عن تفهمك للشريك.

- على الصعيد الصحى

هذا اليوم سيشهد تغييرا جذريا، فقد تقابل شخصا يغير حياتك كلياً، إلا أن التغيرات ليست كلها فى صالحك، وسوف تحتاج إلى تحليل ما إذا كانت تلك التغيرات جيدة بالنسبة لك على المدى البعيد، وتقرر من خلالها ماذا ستفعل.

- توقعات علماء الفلك

تستطيع أن تُكَوِن صداقات جديدة اليوم، بشرط الحفاظ على ثقتك بنفسك كما تفعل دائماً، فهذا سيساعدك على تحقيق كل الأهداف التى تسعى إليها، واختار الوقت المثالى لوضع خطط للمستقبل.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتورط فى صراعات لا تخصك

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بشخصيته القوية والثقة الكبيرة بالنفس، كما يتميز بالذكاء وسرعة البديهة، ولكن أحيانًا يشوب سلوكه الكثير من الاندفاع.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

قد تضطر إلى القيام بأدوار مختلفة اليوم، ولذلك لا تتردد فى الاتصال بأصدقائك الذين يمكن أن يشكلوا دعمًا قويًا يقودكم إلى طريق النجاح، وبالنسبة للطلاب يمكن أن يكون اليوم جيدًا قد تتلقى شهادة من مؤسسة مرموقة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

تحاول أن تلفت نظر شخص آخر لكنه لا يتجاوب لك ولا يظهر لك الاهتمام، فلا تحاول أن تظهر كشخص آخر من أجل لفت انتباه، ولكن اكتشف مناطق القوة فى شخصيتك لتسحره وتلفت نظره، وكن مرنًا فهذه أفضل طريقة لكسب شخص ما يعجبك.

برج الأسد على الصعيد الصحي

اليوم مناسب جدًا لإجراء تغييرات على الصعيد الصحى وفى نمط حياتك، فحاول أن تبدأ فى اتخاذ خطوات حقيقية قبل أن تخفت جذوة حماسك، واشترك فى مجموعات تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

شخص ما حولك يحاول أن يجرك إلى منطقة صراع على السلطة لا داعى لها، فحاول أن تدير الموقف بعقل مفتوح وشخصية هادئة، وتجنب أن تتورط فى صراعات لا تخصك لأن الضرر سيكون مؤسفًا جدًا بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 19-1-2017.. علماء الفلك: عليك بضبط روتين حياتك اليومية وجعلها أكثر تنظيما

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الخميس 19 يناير عددا من التوقعات المهمة على كل الأصعدة المختلفة، هناك عدة خلافات مع الشريك تزداد اليوم، من جهة أخرى أكد العلماء أنه عليك بضبط روتين حياتك اليومية وجعلها أكثر تنظيما.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك تستعد لبدء أحد المشاريع الصغيرة والتى بالضرورة أن تجمع عنها الكثير من المعلومات حتى تستطيع أن تنفذ مشروعا ناجحا.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هناك عدة خلافات مع الشريك تزداد اليوم حدتها، عليك أن تحافظ على خصوصية هذه العلاقة ولا تكشف عن تفاصيلها لأى من المقربين لك، بحجة البحث عن حلول لمشاكلك مع الشريك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدون أنه عليك بضبط روتين حياتك اليومية وجعلها أكثر تنظيما، فالسهر لساعات طويلة يجعلك دائما تشعر بالإرهاق والتعب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أنه عليك بإعادة التواصل من جديد مع عدد من أفراد عائلتك التى تجاهلت التعامل معهم منذ فترة طويلة، ربما زيارة سريعة أو محادثة هاتفية تعيد العلاقات من جديد.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 19-1-2017.. علماء الفلك: العمل بروح الجماعة يساعدك للوصول بسرعة لهدفك وتحقيق النجاح

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الخميس 19 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، ويؤكد العلماء أن هذه الفترة ستجد الدعم من قبل عدد من أصدقائك المقربين.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن العمل بروح الجماعة يساعدك للوصول بسرعة لهدفك وتحقيق النجاح، فلا داعى للجوء للحيل التى قد تضيع الكثير من وقتك وطاقتك ومجهودك بدون فائدة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الدعم، بعد أن عانى خلال الفترة الماضية من التشتت والاضطراب .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون أن النوم فى وقت مبكر ولساعات طويلة نوم عميق يجعلك تستعيد نشاطك فى وقت أسرع، من جهة أخرى عليك بالتوقف عن تناول القهوة بكميات كبيرة يوميا، وهو ما يسبب لك الأرق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة ستجد الدعم من قبل عدد من أصدقائك المقربين، من جهة أخرى يؤكد علماء الفلك أن وضعك المالى فى طريقه للاستقرار.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 19-1-2017.. علماء الفلك: الفترة المقبلة ستكون الأوضاع أكثر استقرارا مع الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الدلو لليوم الخميس 19 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، ويؤكد العلماء أن هذه الفترة مناسبة جدا لإيجاد الوظيفة مناسبة لك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن هذه الفترة مناسبة جدا لإيجاد الوظيفة مناسبة لك، خاصة أن الأجواء المحيطة فى مجال العمل مليئة بالطاقة السلبية وتزداد المشاكل حولك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون الأوضاع أكثر استقرارا مع الشريك، ولأن المناخ مناسب جدا لجعل علاقتكما أكثر استقرارا وقوة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

علماء الفلك يؤكدون أنه عليك تتوقف تماما عن الإفراط فى تناول الطعام حتى لا يزيد وزنك بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، وذلك حتى لا تفقد ثقتك فى نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك أن هناك مكافأة مالية فى الطريق إليك، فعليك أن تكون أكثر تفاؤلا، من جهة أخرى الأجواء العائلية تستمتع بالاستقرار الشديد.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرا من المياه وتتألق فى العمل

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بحنانه الشديد وقدرته على منح الآخرين الاهتمام وتعلقه الكبير بأسرته وخاصة والدته.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

ستكون قادرًا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الماضى لتفادى مشكلة فى العمل والمضاعفات التى قد تترتب عليها، وستجذب انتباه رؤسائك بقدرتك على التطبيق العملى والتفكير السريع، مما يجعل آفاقًا مهنية جديدة تتفتح أمامك.

برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تريد الانخراط فى المجتمع على عكس العادى، وستتمتع اليوم بلقاء رومانسى جديد مع شريك حياتك، وقد تجد فيما بعد أن المشاكل التافهة التى تبعدكما عن بعضكما ليس لها قيمة.

برج السرطان على الصعيد الصحي

هناك فرصة لوقوع حادث متعلق بالمياه اليوم، لذلك إذا كنت تنوى السباحة أو ركوب البحر فمن الحكمة أن تأخذ احتياطات إضافية، وخلاف ذلك ستكون حالتك الصحية جيدة ومن الممكن أن تضع هدفًا أعلى من اللياقة البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

اليوم هو يوم عظيم للقيام بالمغامرة، الحظ سيبتسم لك وثروتك ستتزايد، وإذا كنت ترغب فى الاستثمار فإن الظروف مواتية لذلك للغاية واليوم هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحل بالتفاهم والمرونة مع شريك حياتك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالدهاء الشديد وسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة صائبة، ولكن يعيبه أنه لا يكشف بوضوح عن مشاعره.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

من المحتمل أن تحصل على المال من مصدر غير متوقع اليوم، وتحقق نجاحًا على الصعيد المهنى خاصة فى الاستثمارات، وبالنسبة لمن يعملون فى سوق المال والبورصة فاليوم هو يوم حظك.

برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تسمح للعناد أن يفسد علاقتك العاطفية، وحاول أن تتحلى بالتفاهم والمرونة فى مواجهة عاصفة الغضب التى يهاجمك بها شريكك، فتصرفاته هذه نتيجة الإهمال الطويل منك لمشاعره وخطأك بحقه أكثر من مرة، فحاول امتصاصه إذا كنت حريصًا على هذه العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي

حان الوقت لأن تنتبه وتأخذ حذرك أكثر بشأن صحتك فأنت أكثر عرضة للحمى أو الحوادث البسيطة هذه الأيام، فحاول أن تغير نمط حياتك ونمط تفكيرك أيضًا والجأ للطبيب إذا لزم الأمر.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

كنت متفائلاً بشدة اليوم، فحاول أن تترك العالم يعرف ذلك، واستفد من ذلك فى جذب أولئك الذين يحتاجون للطاقة الإيجابية من حولهم، ولا تسمح للعلاقات بالمحيطين بك أن تتوتر بسبب الضغوط فى العمل.

حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 19/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك القيام بالأنشطة الخيرية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الخميس 19 يناير، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

الصعيد المهني

هذا هو يوم خاص لمواليد برج القوس لقيام بالأنشطة الخيرية، يمكنك الاتصال بالجمعيات الخيرية وتقديم لهم كل المساعدة، وإنها سوف تسفر عن نجاح كبير.

الصعيد العاطفي

شريك حياتك سيطلب مساعدتك اليوم، هذه المرة قدم له المساعدة بكل حب ودعم غير المشروط وعدم الشماتة، ولا تنتقد شريك حياتك.

الصعيد الصحي

ربما تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف ما هو يناسبك بشكل أفضل؛ عليك الاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، ويبدو أنك على سفر منذ فترة طويلة وتستهلك أصناف كل الطعام فى أماكن مختلفة وهذا قد يخل الجهازك الهضمى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يمكنك لقاء أصدقائك القدامى أو قد تزور أحد أقاربك، عليك الذهاب لتقديم المساعدة فى لأحد الأصدقاء للخروج من مأزق اليوم.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 19-1-2017.. علماء الفلك: جسمك على استعداد للزيادة لا تدع نفسك لها

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الخميس 19 يناير، عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن التجربة هى أفضل معلم بالنسبة لك، فلا تتجاهل دروس الماضى .

الصعيد المهنى

كنت تعمل بكد وإخلاص الفترة الماضية وسوف تظهر النتيجة اليوم، فعد نفسك لاستقبال النتيجة اليوم.

الصعيد العاطفى

تخطط لخروج لنزهة مع شخص عزيز لديك، ولكن لن ينجح الأمر، لذلك لا تضغط شريك حياتك معك فى هذه المرحلة من الوقت.

الصعيد الصحى

فى الآونة الأخيرة تلاحظ زيادة فى الوزن، كن واعيا خاصة حول هذا الموضوع، لأن جسمك قابل للزيادة.

توقعات علماء الفلك

لديك أشياء كثيرة تهتم بها اليوم، أنت من المحتمل أن تشارك فى التخطيط تفصيلى للمشروع سيؤتى لك شهرة بعد ذلك، ولديك طفرة فى الإبداع.