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استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 19/1/2017 في البنوك المصرية

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استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 19/1/2017 في البنوك المصرية استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 19/1/2017 في البنوك المصرية

سجلت الدولار استقرار جديد ، فى بداية تعاملات اليوم الخميس مع العلم بأن فى البنك الأهلى يشهد ارتفاع من تعاملات أمس الاربعاء .

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع : 

بنك إيران 18.90 18.99
البنك المصري الخليجي 18.85 18.95
البنك الأهلي الكويتي 18.83 18.87
مصرف أبوظبي 18.82 18.95
بنك تنمية الصادرات 18.80 18.85
المصرف المتحد 18.80 18.90
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95
بنك الإسكندرية 18.76 18.79
بنك البركة 18.75 18.95
بنك كريدي أجريكول 18.70 18.95
البنك الأهلي اليوناني 18.70 18.85
البنك المركزي 18.68 18.86
بنك الشركة المصرفية 18.65 18.90
بنك بلوم مصر 18.65 18.75
البنك العربي الأفريقي 18.65 18.80
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
بنك القاهرة 18.65 18.80
بنك قناة السويس 18.65 18.90
بنك عود 18.65 18.80
بنك مصر 18.50 18.60
البنك الأهلي المصري 18.50 18.60
بنك فيصل 18.45 18.60
بنك الائتمان الزراعى 18.10 18.25

سعر الدولار اليوم الخميس فى السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الخميس 19/1/2017 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .

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رئيس قسم الأخبار

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