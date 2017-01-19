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"كورة كل يوم" ينشر أول صورة من جلسة تجديد باسم مرسى للزمالك

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"كورة كل يوم" ينشر أول صورة من جلسة تجديد باسم مرسى للزمالك "كورة كل يوم" ينشر أول صورة من جلسة تجديد باسم مرسى للزمالك

>كتب أحمد طارق

وقع باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك، على عقود التجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع فاروق جعفر نجم النادي الأسبق فى منزل الأخير.

ونشر برنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار " أول صورة من جلسة تجديد عقد باسم مرسى، فى منزل فاروق جعفر، الذى كُلف من قبل مسئولى القلعة البيضاء بإنهاء أمر تجديد اللاعب، حيث شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا بسبب تأخر توقيع باسم مرسى على عقود التجديد لنادى الزمالك وطلب المجلس الأبيض من فاروق جعفر التدخل لحل الأزمة.

ومن المنتظر أن يعقد باسم مرسى و فاروق جعفر جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال الساعات القادمة لغلق هذا الملف بشكل نهائى والإعلان عن استمرار اللاعب.


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مصر 365

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