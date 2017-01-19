خميس المزينة.. بصمة في مسيرة الأكاديمية

أولى المغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة، رحمه الله، تطوير مسيرة التعليم في أكاديمية شرطة دبي اهتماماً خاصاً، وذلك لإدراكه الشديد بأنها مصنع الرجال وتخريج الأجيال القادرة على حفظ أمن الوطن وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة يبدأ من داخل أسوار الأكاديمية.

وعُرف الفريق المزينة باهتمامه بأدق التفاصيل في سير عملية التدريس والتدريب داخل الأكاديمية، فتواجد في ميادين التخريج، واقترب أكثر وأكثر من مقاعد الدراسة ولجان الامتحانات، ووقف على تطور المناهج، وتابع رسائل الماجستير والدكتوراه المتنوعة، وجاب في أروقتها أثناء التفتيشات السنوية للتأكد من تقديمها لكافة الخدمات وفق أعلى المستويات والمعايير المطلوبة لتخريج كوادر على أعلى مستوى من التأهيل والتدريب.

وترأس الفريق المزينة مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي في شهر أبريل عام 2008، وخط في البوابة الإلكترونية للأكاديمية رؤيته لمستقبلها، حيث قال: إن توجيهات القيادة العليا لشرطة دبي، الرامية إلى التطوير المستمر لإحداث نقلة نوعية في منظومتي التعليم والتدريب، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في الدول المتقدمة، بهدف تخريج كوادر من ضباط الأمن على مستوى عال من التدريب والتأهيل.

هذا الاهتمام الكبير للفريق المزينة رحمه الله، بالأكاديمية، ترك أثراً كبيراً على إنجازاتها ولعل آخرها كان حصولها نهاية العام الماضي 2016 على شهادتين من مؤسسة (كواكوريلي سيومندس QS) باعتماد «أكاديمية شرطة دبي في التصنيف العالمي كأفضل جهات تعليمية متخصصة، من حيث تنوع جنسيات الهيئات التدريسية، والطلبة الدارسين فيها».

تدريب

أما على مستوى التدريب، فقد كان الفريق المزينة رحمه الله، حريصاً على استخدام كوادر متخصصة لتدريب اللياقة البدنية، كما أوفد العديد من الضباط لجلب أفضل المدربين في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في مشاركة أكاديمية شرطة دبي في كافة الفعاليات والبطولات الرياضية وحصولها على المراكز الأولى.

وشكل الخريجون خلال الحفل أمس بأجسادهم في أرض الميدان شعار تخريجهم لهذا العام والذي حمل اسم «خميس»، وذلك بناءً على توجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بأن يكون هذا الاسم شعاراً للتخريج واستذكاراً للدور الكبير للمغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة رحمه الله، لدوره الكبير في خدمة الوطن والسهر على راحة أبنائه.