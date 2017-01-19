حمدان بن محمد يعتمد إجازة الوضـع فـي دبي 3 أشهر .. والتنفيذ مطلع مارس

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي مع تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً، وأمر سموه بالبدء في تنفيذها اعتباراً من 1 مارس 2017 لجميع الجهات الحكومية التي تخضع لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكد سمو ولي عهد دبي حرص الحكومة على توفير جميع مقومات الاستقرار النفسي والأسري للعاملين فيها، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات الاجتماعية والمهنية، وقال سموه: «في إطار حرصنا لتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمجتمع بكافة مكوناته، وانطلاقاً من سعينا الدائم لتوفير مختلف أشكال العناية للبنة الرئيسة في البناء المجتمعي وهي الأسرة، اعتمدنا تمديد إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي لتكون ثلاثة أشهر، بهدف تقوية الروابط الأسرية ومنح الأم العاملة مزيداً من الشعور بالاستقرار العائلي وإتاحة فرصة أكبر أمامها للرعاية بأسرتها باعتبارها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد التنشئة السليمة».

وأضاف سموه: «راعينا في تعديلات إجازة الوضع والأمومة راحة الأم العاملة واحتياجاتها في ظل قوانين وتشريعات تكفل حقها الكامل لضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية، كما أخذنا في الاعتبار ضمن تلك التعديلات ضرورة منح الأم العاملة الوقت الكافي للرعاية الخاصة بالمولود ذي الإعاقة نظراً لاحتياجاته التي قد تتطلب قدراً أعلى من الرعاية والمتابعة من الأم، ويعد ذلك إحدى أولويات حكومة دبي للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة والذي قد يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة».

وأوضح سموه قائلاً: «إن التعديل الجديد لإجازة الوضع والأمومة هو في واقع الأمر تقدير للأم العاملة التي لا تدخر جهداً في العطاء لوطنها ومساندة حقيقية لمسؤوليتها تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها، إذ حرصنا على توفير الفرصة كاملة للأم لتحقيق طموحاتها العملية، في بيئة محفزة تستقطب الكفاءات المبدعة والمنتجة في شتى المجالات، الأمر الذي يعزز من مشاركة المرأة التنافسية في سوق العمل».

كما دون سموه في تغريدات على تويتر قائلاً: أشيد بالتوجيهات السديدة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجهود أختي سمو الشيخة منال بنت محمد في توفير بيئة عمل داعمة للمرأة وفقاً لأفضل الممارسات. مضيفاً سموه: حكومة دبي تبعث برسالة تقدير وشكر لكل أم تعمل بإخلاص لخدمة ورفعة وطنها ولرعاية وسعادة أسرتها التي هي النواة الرئيسية في بناء مجتمع سليم.

تعديلات

ويهدف مشروع تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إلى دعم وتعزيز مشاركة واستقطاب المرأة لسوق العمل وجعلها نشطة اقتصادياً، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية، ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل.

بيئة جاذبة

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي: «يؤكد اعتماد تعديلات إجازة الوضع والأمومة حرص القيادة العليا لحكومة دبي على الريادة في توفير بيئة العمل الجاذبة، وقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في نهضة الوطن ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية في سوق العمل، كما أن القرار يحمل بين طياته تقديراً للدور المهم الذي تقوم به الأم في بناء جيل واعد ودعمها لمسيرة ونهضة الإمارة».

وأضاف الشيباني: «تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شملت السياسة أهم الحالات التي يمكن أن تتعرض لها الأم العاملة، مثل حالات ولادة الأطفال من ذوي الإعاقة وحالات الإجهاض، الأمر الذي يتميز به قانون الإجازات عن غيره في كثير من الدول التي أجريت بها المقارنات المعيارية، وبذلك فقد أضاف التعديل الجديد بعداً تنافسياً يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل، وبذلك يمكننا استقطاب الكفاءات وتمكينها وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، ونأمل أن ينتهج القطاع الخاص النهج ذاته للاستفادة من القدرات الكامنة للمرأة والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني».

دعم الأم العاملة

من جانبه، أثنى اللواء محمد أحمد المري، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي، على الدور المهم الذي تقوم به اللجان القطاعية في مساندة المجلس التنفيذي في تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار، دعماً لتوجهات الإمارة وصولاً بها للمراتب العالمية في كافة المجالات.

وأضاف: «لطالما كان تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إحدى الأولويات التي تناقشها لجنة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وكان هدفنا الأسمى خلال الفترة الماضية إقرار سياسة رائدة تدعم عمل المرأة والأم العاملة خصوصاً في بيئة جاذبة، مع توفير المقومات المطلوبة لتقوم بدورها الأسري والاجتماعي في تربية نشء متلاحم يتحمل كافة المسؤوليات للبذل والعطاء لهذا الوطن الغالي».

بدورها، أكدت أمل محمد بن عدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن اعتماد سمو ولي عهد دبي تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي يمثل مصدر دعم قوي للنهوض بالمرأة الإماراتية والاعتناء بالطفولة وتوفير كل التسهيلات من أجل تمكين المرأة في المجالات كافة، كما يسهم في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية.

وأعربت بن عدي عن جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لحرصهما الدائم على توفير كل سبل الحياة الكريمة للمرأة وأسرتها.

تعديل

تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً للموظفة، ويجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوماً.

تمديد وقت ساعة الرضاعة لتكون ساعتين يومياً من تاريخ انتهاء مدة إجازة الوضع للموظفة لمدة عام كامل من تاريخ الولادة، ويمكن احتسابها في بداية أو نهاية ساعات العمل، وتحتسب هذه الساعات من ساعات العمل مدفوعة الراتب، على أن تخفض ساعات الرضاعة إلى ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

إدراج بند يختص بحالات الإجهاض أو الإسقاط بمنح الموظفة التي أجهضت أو أسقطت أو ولدت طفلاً ميتاً إجازة مرضية، وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة من لجنة طبية.

إدراج إجازة الرعاية الخاصة، وذلك بمنح الموظفة لمولود من ذوي الإعاقة إجازة رعاية خاصة براتب إجمالي تحددها اللجنة الطبية الرسمية وفق حالة المولود.

ــ منح الأم العاملة إجازة رعاية خاصة للعناية بالمولود ذي الإعاقة نظراً لظروفه واحتياجاته

ــ أشيد بالتوجيهات السديدة لـ«أم الامارات» وجهود أختي منال بنت محمد لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة

ــ حكومة دبي تبعث رسالة شكر وتقدير لكل أم تعمل بإخلاص لخدمة ورفعة وطنها و رعاية وسعادة أسرتها

ــ تعديلات إجازة الوضع والأمومة تراعي احتياجات الأم العاملة في ظل تشريعات تكفل حقها

ــ إتاحة فرصة أكبر للاهتمام بأسرتها باعتبارها النواة الأساسية التي توفر للفرد التنشئة السليمة

ــ تقدير للأم التي لا تدخر جهداً في العطاء لوطنها ومساندة حقيقية لمسؤوليتها تجاه أسرتها ومجتمعها

ــ توفير الفرصة كاملة لتحقيق طموحاتها العملية في بيئة محفزة تستقطب الكفاءات المبدعة والمنتجة