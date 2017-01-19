حمدان بن محمد يدشن مبادرة خير القراءة

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقب انتهاء مراسم تخريج الدفعة 24 من طلبة أكاديمية شرطة دبي، مبادرة خير القراءة، التي تأتي تفاعلاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون «عام 2017 عام الخير»، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتركّز العمل على 3 محاور رئيسية تتمثل في ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كافة فئات المجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من كفاءاتها في كافة المجالات، وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفا دائما لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في كافة قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

مستهدفون

وتستهدف المبادرة طلبة المدارس الثانوية والجامعات، والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء الهيئات التدريسية والخبراء والباحثين من داخل الدولة وخارجها.

وقدمت الدكتورة مشكان محمد العور مديرة مركز البحوث والدراسات شرحاً إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم حول المبادرة وأهدافها المستقبلية.

وقالت إن «عام الخير» و«بنك الإمارات للطعام» مبادرات جديدة بدأت فيها الدولة عام 2017، فمن نعم الله تعالى على الإمارات أن معينها من الخير لا ينضب أبدا، فهذا الخير عهدناه مشهوداً وموصولاً من أجيال السلف إلى أجيال الخلف، فزايد وراشد الخير وأخوانهما الحكام المؤسسون طيب الله ثراهم أجمعين، قد وَرَّثوا أبناؤهم إرثاً عظيماً من العطاء في كافة ربوع الدنيا، وعلى هذا النهج استمرت مواكب مبادرات الخير متوالية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، من بين مساعدات مادية وعينية وحملات غذاء وكساء وعلاج وتعليم وغيرها.

بنك الطعام

وأضافت: ولا أدل على ذلك من مبادرات دولة الإمارات في عام 2017 والتي منها على سبيل المثال مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تلك المبادرة التي بموجبها أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «بنك الإمارات للطعام»، كمبادرة لها بعد محلي وإقليمي وكقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية تسعى إلى ترجمة محاور عام الخير في الإمارات لجهة ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي، بالإضافة لتحقيق معايير الاستدامة الدولية وإرساء قيم الالتزام والمسؤولية المجتمعية فردياً ومؤسسياً.

عطاء

وتابعت: حملنا في مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي مبادرة «عام 2016 عام القراءة» محمل التنفيذ من خلال المساهمة في «قراءتي ثقافتي»، كما عملنا على ربط مبادرة عام القراءة بمبادرة عام الخير من خلال «خير القراءة» تلك المبادرة التي حرصنا على أن تكون ذكية، متوفرة على أجهزة الهواتف بنوعيها (الأندرويد، I.O.S)، وذلك لتيسير سبل وصول ومشاركة الفئات المستهدفة في المبادرة من كافة قطاعات المجتمع، خاصة فئة الشباب والخبراء والباحثين.

وتشجيعاً على المشاركة بالتطوع في هذه المبادرة تم رصد مبلغ مادي ستتبرع به الأكاديمية نيابة عن المشارك المتطوع بالقراءة لأوجه الخير في عام الخير، وذلك مقابل كل كتاب يقوم بقراءته من إصدارات المبادرة «المنشورة».