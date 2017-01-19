سلطان القاسمي يُطلع رئيس كوستاريكا على مسيرة الإمارة

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا، والوفد المرافق له، وذلك صباح أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بضيف الدولة الزائر في إمارة الشارقة حاضنة الثقافة والعلوم وداعمة التواصل الحضاري مع الشعوب والأمم، مستعرضاً سموه مسيرة الإمارة الرائدة في مجالات التنمية الثقافية والعلمية.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه الرئيس الكوستاريكي، والوفد المرافق في أرجاء مبنى دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، مُطلعاً سموه ضيف الدولة على ما تحتويه الدارة من كنوز تاريخية ووثائق جمعها سموه، خلال مسيرة حياته لتكون مرجعاً علمياً، ومصدراً لتوثيق الحقائق التاريخية.

واطلع ضيف الدولة على قاعات الدارة، كما تجول صاحب السمو حاكم الشارقة وضيف الدولة في أرجاء قاعة الشرق والمكتبة العربية والإنجليزية وقاعة الأفلام التاريخية.

وعرج صاحب السمو حاكم الشارقة والرئيس الكوستاريكي إلى قاعة الشهادات العلمية والفخرية وقاعة الأوسمة والصور والميداليات، التي نالها سموه من رؤساء وقادة دول العالم تقديراً لدور وجهود سموه في دعم العلم والثقافة والأدب في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعلي سالم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

حديث الذاكرة

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الرئيس الكوستاريكي كتاب حديث الذاكرة المترجم إلى اللغة الإنجليزية، وتلقى سموه عدداً من الكتب المهداة من ضيف الدولة.

سموه يشهد توقيع اتفاقية تعليمية

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيس شركة الأعمال التجارية للجامعة، أن تبادل الزيارات بين المؤسسات في المنظمات الحكومية يفتح مجالاً أوسع لفهم ومعرفة المزيد. جاء ذلك خلال لقاء سموه كاي موكبنين وزير التجارة الخارجية والتطوير الفنلندي ووفد تعليمي واقتصادي فنلندي، وذلك في قصر البديع العامر. وشهد سموه والوزير الضيف، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية، ومنطقة أولو الفنلندية في مجالات التعليم والبحث والتطوير والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.