عبدالله بن زايد: الإمارات ستواصل مهامها الإنسانية النبيلة لمساعدة الشعب الأفغاني

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات ستواصل مهامها الإنسانية النبيلة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني، كما أكد سموه أن دولة الإمارات لديها التزام تاريخي وثابت نحو تقديم العمل الإنساني والخيري.

مشدداً سموه على علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تمتد لعقود من الزمن بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أول من أمس، صلاح الدين رباني، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، بحضور فائز محمد عثماني، مبعوث الرئيس الأفغاني وزير الحج والأوقاف، ووفد رفيع المستوى من الحكومة الأفغانية.

ونقل وزير خارجية أفغانستان، خلال اللقاء، تعازي الرئيس الأفغاني وحكومة وشعب أفغانستان في شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم من جراء التفــــجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار.

وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الأفغاني على التعازي.

من جانبه، أكد صلاح الدين رباني، حرص بلاده على تــــــعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشــــيداً بالمشاريع الرائدة التي تنفـــــذها دولة الإمارات في أفغانستان، بتوجيهات قيادتها الرشيدة. حضر اللقاء فارس محمد المزروعي، مساعد وزير الخارجية والتــــــعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية.