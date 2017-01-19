أهم التوقعات المستقبلية في قطاعات النقل والتـكنولوجيا و الفضاء

قطاع النقل

2020

أول نظام هايبر لوب جاهز للعمل

وفقاً لكريس فاسكيز، مدير تطوير المنتجات في شركة هايبر لوب ون، فإن نظام هايبر لوب للشرطة قد يكون جاهزاً للعمل في دبي بحلول عام 2020.

2021

ليفت تتوقف عن توظيف السائقين البشريين

يتوقع رئيس شركة ليفت، جون زمير، أن غالبية أسطول شركة ليفت سيكون ذاتي التحكم، ومن دون سائقين على الإطلاق بحلول عام 2021.

2021

أوبر وفولفو تطلقان سيارة مشتركة ذاتية التحكم بشكل كامل

قامت الشركتان بتوقيع عقد لتطوير سيارة ذاتية التحكم بشكل كامل، بحيث تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2021.

2025

سيتوقف الناس عن امتلاك السيارات

يتوقع الخبراء أن تصبح الملكية الشخصية للسيارات شيئاً من الماضي، على الأقل في أميركا، بحلول عام 2025

2025

سيطرة الطاقات المتجددة

خلال السنوات العشر المقبلة، سنرى الصناعات الثقيلة تتحول إلى استخدام الكهرباء والطاقات المتجددة. ولن نرى الطرقات تستخدم لركن السيارات، بل للمشي وركوب الدراجات.

2025

الطائرات من دون طيار لتوصيل السلع

ستشكل الطائرات من دون طيار جزءاً مهماً من خدمات التوصيل الفورية للتجارة الإلكترونية، فنظراً إلى أن السلع خفيفة الوزن تشكل 35% من إجمالي التجارة الإلكترونية، سيتم شحن هذه البضائع جواً لتخفيف الضغط على طرقاتنا.

2028

السيارات الطائرة في الأسواق

تخطط شركة تيرافوجيا لجعل سيارتها الطائرة ذاتية التحكم TF-X جاهزة لإطلاقها في الأسواق بحلول عام 2028.

2028

البيانات في مجال النقل

نحن في خضم سباق لحل مشكلات كبيرة ومعقدة، ناتجة عن حرق الوقود الأحفوري لمدة تزيد على قرن كامل، ومجتمع ذي معدل عمر متزايد ويعتمد على حركة الناس وقدرتهم على التنقل. غير أننا نجمع كميات غير مسبوقة من البيانات بطرق كنا نظنها مستحيلة. وتمكننا هذه المعلومات من ابتكار مجتمع جديد، وذكي، وحركي، وذلك بزيادة السلامة وتطوير شبكة نقل متماسكة ومستدامة.

2030

جيل جديد من الطائرات

ستظهر طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت وتصل إلى 6.100 كيلومتر في الساعة (5 ماخ)، وستكون ذات كفاءة عالية ومتاحة تجارياً.

2035

تصنيع الطرقات ضمن مصانع

خلال السنوات العشرين المقبلة، سيتم تصنيع أغلبية شوارع مدننا في مصانع، بحيث نرى مثلاً شاحنة تأتي لرفع جزء من الطريق من مكانه لاستبداله بآخر جاهز، لأن كل مدينة بحاجة لطرقات على هذه الشاكلة، وسيكون لدينا نظام نقل تركيبي، مثل لعبة الليجو، في مدننا وبلداتنا.

2036

سفر جوي خالٍ من الاضطرابات الهوائية

يقول برايان تيلوتسون، وهو مسؤول تقني بشركة بوينغ، إن الشركة تعمل على تطوير تقنيات جديدة قد تجعل الرحلات الجوية خالية من الاضطرابات الهوائية خلال 20 سنة.

2036

ثورة السيارات الكهربائية وذاتية التحكم

ستصبح معظم السيارات على الطرقات ذاتية التحكم، وكهربائية، وأتوقع أن الشخص الذي سيرغب بقيادة سيارته بنفسه سيكون الاستثناء المخالف للتوجه العام.

2040

لن يمتلك أي شخص سيارة خاصة به

سنرى المزيد من الطلب على النقل العام، وسنرى المزيد من المركبات المشتركة، وخلال 25 سنة، لن يمتلك أي شخص سيارة خاصة به. وسنستعمل جميعاً سيارات مشتركة، وفي الواقع، سيصبح هذا جزءاً من الخدمات الحكومية.

2050

النقل من نقطة إلى أخرى

وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك، فإن الشركات والوكالات الحكومية ستكون قد تجاوزت العقبات التي تحول دون استخدام النقل الصاروخي من نقطة إلى أخرى.

2050

طائرات ذات مقصورات شفافة

تتوقع شركة إيرباص أن مقصورات الركاب في الطائرات في عام 2050 ستتمتع بجدران مصنعة من أغشية «ذكية» تتيح للركاب الرؤية عبرها.

«التكنولوجيا»

2020

طائرات ومدرعات ذاتية الحركة

ستحل الطائرات من دون طيار العسكرية والمدرعات المصغرة مكان الجنود في أرض المعارك بشكل شبه كامل، حيث يقوم الإنسان بتشغيلها عن بعد، ولكن مع مرور الوقت ستصبح لديها قدرة اتخاذ القرارات بمفردها.

2020

نمو سوق الواقع المعزز والافتراضي

يؤكد مايكل دي. جالاجر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية البرمجيات الترفيهية، أن صناعة الواقع المعزز والافتراضي التي باتت تجتذب استثمارات ضخمة، ستتحول إلى سوق بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2020.

2021

توقف الترانزستورات عن التقلّص

وتتوقع جمعية مصنعي أشباه الموصلات أنه وخلال السنوات الخمس المقبلة، لن يعود من المجدي اقتصادياً متابعة عملية التقليص التقليدية للترانزستورات في المعالجات.

2025

الاندماج في الواقع الهجين

ستشهد السنوات العشر المقبلة نهوض الأسواق المعتمدة على التسويق الانتقائي، وذلك مع تلاشي الحدود بين الواقع الفعلي والواقع الهجين، وسوف يتحول عالمنا بالكامل إلى الواقع المعزز.

2025

استقلال الواقع الافتراضي عن الحواسيب

يتوقع جيسي شيل، الأستاذ في مركز تقنيات الترفيه في جامعة كارنيجي ميلون، أن تعمل أنظمة الواقع الافتراضي في عام 2025 بشكل مستقل عن الحواسيب، على عكس التقنيات الحالية التي تتطلب الاتصال بحاسوب شخصي للعمل.

2026

إنترنت الأشياء صناعة بتريليونات الدولارات

يتوقع مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع، في جامعة هارفارد، أن تصل قيمة سوق إنترنت الأشياء إلى تريليونات الدولارات خلال العقد المقبل، ما يغيّر بشكل كبير طريقة تفاعل الناس سواء مع بعضهم أو مع الأشياء.

2026

بلوك تشين

ستبدأ أجزاء من التعليمات البرمجية لبلوك تشين بالعمل مثل الشركات، حيث ستتمكن من توزيع الأموال والتصرف منطقياً اعتماداً على البيانات. وسوف تتم كل هذه العمليات خلال ثوانٍ معدودة.

2030

الاتصالات تقرب المسافات

يتوقع راي كورزويل أن تصل تقنيات الاتصالات إلى مرحلة عالية من التطور في ثلاثينيات القرن الحالي، لدرجة أن يشعر شخصان يبعدان عن بعضهما مئات الأميال بأنهما في نفس الغرفة، بل إنها سيكونان قادرين على لمس بعضهما بفضل التقنيات الجديدة.

2030

تطبيق نظام الهوية العالمي

توجد تعليمات لدى الأمم المتحدة بتأمين هوية تعريفية لكل شخص في العالم بحلول عام 2030. وقد عقدت الأمم المتحدة شراكة مع عدد من الشركات العاملة في هذا المجال لإعطاء الناس هويات مرتكزة على نظام البلوك تشين، بحيث يمكن للنظام أن يحدد هويتك، ويمنحك إمكانية الوصول للنظام المالي العالمي.

2036

كل شخص سيمتلك روبوتاً

يؤكد دانييل روس، رئيس مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في MIT، أن الروبوتات «ستندمج بشكل واسع الانتشار» في الحياة اليومية بعد 20 عاماً من الآن، وسيصبح المساعد الشخصي الروبوتي هو المعيار السائد.

2040

الآلات ترتكب جرائم أكثر من البشر

تتوقع ترايسي فيلوز، من مختبر المستقبل، أن يؤدي تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية إلى قيام الآلات بارتكاب أغلب «الجرائم» بحلول عام 2040.

2042

الذكاء الاصطناعي يقوم بدور مجالس الإدارة

يمكن لعمليات توزيع رؤوس الأموال في الشركات الاستثمارية والخاصة، أن تتم بشكل أكثر فاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سنحدد للذكاء الاصطناعي معايير العمل الخاصة بشركاتنا، ونتركه ليسيطر على الأداء.

2045

الروبوتات تحل مكان نصف قوة العمل

خلال اللقاء السنوي للجمعية الأميركية لتطوير العلوم، تم تقديم بحث يتوقع أنه سيتم استبدال 50% من القوى العاملة لتحل الروبوتات محلها بحلول عام 2045.

2050

المنازل الذكية هي المعيار السائد

يتوقع المهندس إيان بيرسون أن يتم إدماج التقنيات في منازلنا بشكل واسع ومتقن بحلول منتصف القرن، حيث ستقوم الروبوتات نيابة عنا بعمليات الطبخ والتنظيف، في حين ستقوم مفروشاتنا بتعديل نفسها تلقائياً لتناسب أشكال أجسادنا ودرجة حرارتها.

«الفضاء»

2018

إطلاق «ريد دراجون» إلى المريخ

يؤكد إيلون ماسك، المدير التنفيذي لسبيس إكس، أن شركته ستقوم في عام 2018 بالهبوط بكبسولة دراجون على سطح المريخ، وذلك تحضيراً لإقامة مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.

2018

أقوى تلسكوب يطلق حقبة جديدة في علم الفلك

سيتم تدشين تلسكوب «جيمس ويب» الذي يعد أقوى تلسكوب تم صنعه على الإطلاق في عام 2018، وسيكون أكثر حساسية من أي تلسكوب صنع قبله بـ100 مرة، ما سيسمح لنا برؤية اللحظات الأولى من تاريخ كوننا.

2020

الصين تُطلق تيانجونج 3

سيتم إطلاق محطة الفضاء الصينية عام 2020، وستكون قادرة على استيعاب 3 أفراد لمدة 40 يوماً.

2023

بدء التعدين في الكويكبات

لدينا مركبتان فضائيتان تدوران حول كويكبات، وفي النصف الأول من عشرينيات هذا القرن، تخطط شركة بلانيتاري ريسورسز للهبوط على سطح أقرب كويكب، والبدء باستخراج أول كمية قابلة للعرض من الموارد المتوافرة في الموقع على سطح الكويكب.

2024

ناسا تعود بأول عينة كوكبية إلى الأرض

انطلقت مركبة ناسا «أوزيريس-ريكس» في سبتمبر من عام 2016. وهي تتوجه نحو كويكب بينّو، ومن المخطط لها أن تعود إلى الأرض مع أول عينة كويكبية على الإطلاق في عام 2023.

2024

بعثة فضائية بشرية إلى المريخ

بحلول العام 2024، تخطط سبيس إكس لإرسال أول المستوطنين إلى الكوكب الأحمر، على أمل تأسيس مستوطنة طويلة الأمد.

2025

استكشاف دلائل على الحياة في قمر تابع للمشتري

يوجد حول المشتري قمر يحوي ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة على الأرض. في منتصف العشرينيات من هذا القرن، تخطط ناسا إرسال مسبار مداري، وربما مسبار سطحي، للبحث عن دلالات على وجود الحياة في بحاره المتجمدة.

2025

فهم المادة المظلمة

سنفهم ماهية المادة المظلمة أخيراً خلال 10 سنوات، بحلول عام 2020 على الأقل. نكاد نجزم أنها جسيمات تحت ذرية وهناك عدد من التجارب التي بدأت بسبر طبيعة المادة المظلمة.

2030

التلسكوب الفضائي عالي الدقة قد يكون جاهزاً

سيكون التلسكوب الفضائي عالي الدقة قادراً على مسح الأجسام الموجودة ضمن نطاق 330 سنة ضوئية، وإن تم اعتماده من قبل ناسا، فإنه سيكون جاهزاً في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

2030

إنشاء مستوطنة قمرية

يخطط علماء وكالة الفضاء الأوروبية لإرسال مجموعة من البعثات المأهولة إلى القمر، وذلك بدءاً من أوائل العشرينيات من هذا القرن، ويؤكدون أنها ستتصاعد وصولاً إلى مستوطنة كاملة بحلول عام 2030.

2033

سنعثر على حياة فضائية للمرة الأولى

خلال 20 عاماً، أي بحلول أوائل العقد الثالث من هذا القرن، سنلقي النظرة الأولى على الحياة خارج الأرض. قد يحدث هذا في وقت أبكر، ولكنني واثق جداً من حدوثه خلال 20 عاماً. وسيأتي الاكتشاف على الأرجح كنتيجة تجربة دلالات حيوية في كوكب شبيه بالأرض.

2036

مركبات فضائية فائقة الصغر

تخطط مبادرة الانطلاق النجمي المتقدم لصنع وإرسال الآلاف من المركبات فائقة الصغر، والتي تسير بتقنية دفع الشراع الضوئي، بحلول عام 2036. ستستغرق هذه المركبات 30 عاماً فقط حتى تصل إلى أقرب نجم إلى الشمس.

2040

«نيو هورايزنز» تغادر النظام الشمسي

مرّت المركبة «نيو هورايزنز» قرب كوكب بلوتو في صيف عام 2015، ويقدر الفلكيون أنها ستستغرق 25 سنة أخرى، قبل أن تقطع مسافة كافية لمغادرة النظام الشمسي.

2045

أول مستعمرات خارج كوكب الأرض

سنحتاج إلى 30 سنة، أي بحلول عام 2045، لبناء مستعمرة حقيقية على القمر أو المريخ، وربما كليهما، وهو جدول زمني معقول. ومن الممكن لهذا الإنجاز ألا يكون أميركياً لأن الصينيين يخططون لبناء مستعمرة على القمر، ويوجد تمويل ممتاز لبرنامجهم الفضائي الآن.

2045

مستوطنة روسية على القمر

تخطط وكالة الفضاء الروسية لبناء مستوطنة كبيرة على القمر بحلول عام 2045، وقد بدأوا بالتخطيط لإرسال بعثات مأهولة للتحضير لإنشاء المستوطنة.

2050

ثورة في فهمنا للفيزياء

هناك احتمال كبير لوجود خطأ فادح في الفيزياء. والمقصود بهذا، أننا لا نعرف ماهية الطاقة المظلمة، كما أننا لا نعرف الطبيعة الأساسية للمادة. ولكن بحلول عام 2050، سنتوصل إلى إنجاز يجعلنا نحل هذه المشكلات.