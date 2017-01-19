أهم التوقعات المستقبلية في قطاعات النقل والتـكنولوجيا و الفضاء
قطاع النقل
2020
أول نظام هايبر لوب جاهز للعمل
وفقاً لكريس فاسكيز، مدير تطوير المنتجات في شركة هايبر لوب ون، فإن نظام هايبر لوب للشرطة قد يكون جاهزاً للعمل في دبي بحلول عام 2020.
2021
ليفت تتوقف عن توظيف السائقين البشريين
يتوقع رئيس شركة ليفت، جون زمير، أن غالبية أسطول شركة ليفت سيكون ذاتي التحكم، ومن دون سائقين على الإطلاق بحلول عام 2021.
2021
أوبر وفولفو تطلقان سيارة مشتركة ذاتية التحكم بشكل كامل
قامت الشركتان بتوقيع عقد لتطوير سيارة ذاتية التحكم بشكل كامل، بحيث تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2021.
2025
سيتوقف الناس عن امتلاك السيارات
يتوقع الخبراء أن تصبح الملكية الشخصية للسيارات شيئاً من الماضي، على الأقل في أميركا، بحلول عام 2025
2025
سيطرة الطاقات المتجددة
خلال السنوات العشر المقبلة، سنرى الصناعات الثقيلة تتحول إلى استخدام الكهرباء والطاقات المتجددة. ولن نرى الطرقات تستخدم لركن السيارات، بل للمشي وركوب الدراجات.
2025
الطائرات من دون طيار لتوصيل السلع
ستشكل الطائرات من دون طيار جزءاً مهماً من خدمات التوصيل الفورية للتجارة الإلكترونية، فنظراً إلى أن السلع خفيفة الوزن تشكل 35% من إجمالي التجارة الإلكترونية، سيتم شحن هذه البضائع جواً لتخفيف الضغط على طرقاتنا.
2028
السيارات الطائرة في الأسواق
تخطط شركة تيرافوجيا لجعل سيارتها الطائرة ذاتية التحكم TF-X جاهزة لإطلاقها في الأسواق بحلول عام 2028.
2028
البيانات في مجال النقل
نحن في خضم سباق لحل مشكلات كبيرة ومعقدة، ناتجة عن حرق الوقود الأحفوري لمدة تزيد على قرن كامل، ومجتمع ذي معدل عمر متزايد ويعتمد على حركة الناس وقدرتهم على التنقل. غير أننا نجمع كميات غير مسبوقة من البيانات بطرق كنا نظنها مستحيلة. وتمكننا هذه المعلومات من ابتكار مجتمع جديد، وذكي، وحركي، وذلك بزيادة السلامة وتطوير شبكة نقل متماسكة ومستدامة.
2030
جيل جديد من الطائرات
ستظهر طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت وتصل إلى 6.100 كيلومتر في الساعة (5 ماخ)، وستكون ذات كفاءة عالية ومتاحة تجارياً.
2035
تصنيع الطرقات ضمن مصانع
خلال السنوات العشرين المقبلة، سيتم تصنيع أغلبية شوارع مدننا في مصانع، بحيث نرى مثلاً شاحنة تأتي لرفع جزء من الطريق من مكانه لاستبداله بآخر جاهز، لأن كل مدينة بحاجة لطرقات على هذه الشاكلة، وسيكون لدينا نظام نقل تركيبي، مثل لعبة الليجو، في مدننا وبلداتنا.
2036
سفر جوي خالٍ من الاضطرابات الهوائية
يقول برايان تيلوتسون، وهو مسؤول تقني بشركة بوينغ، إن الشركة تعمل على تطوير تقنيات جديدة قد تجعل الرحلات الجوية خالية من الاضطرابات الهوائية خلال 20 سنة.
2036
ثورة السيارات الكهربائية وذاتية التحكم
ستصبح معظم السيارات على الطرقات ذاتية التحكم، وكهربائية، وأتوقع أن الشخص الذي سيرغب بقيادة سيارته بنفسه سيكون الاستثناء المخالف للتوجه العام.
2040
لن يمتلك أي شخص سيارة خاصة به
سنرى المزيد من الطلب على النقل العام، وسنرى المزيد من المركبات المشتركة، وخلال 25 سنة، لن يمتلك أي شخص سيارة خاصة به. وسنستعمل جميعاً سيارات مشتركة، وفي الواقع، سيصبح هذا جزءاً من الخدمات الحكومية.
2050
النقل من نقطة إلى أخرى
وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك، فإن الشركات والوكالات الحكومية ستكون قد تجاوزت العقبات التي تحول دون استخدام النقل الصاروخي من نقطة إلى أخرى.
2050
طائرات ذات مقصورات شفافة
تتوقع شركة إيرباص أن مقصورات الركاب في الطائرات في عام 2050 ستتمتع بجدران مصنعة من أغشية «ذكية» تتيح للركاب الرؤية عبرها.
«التكنولوجيا»
2020
طائرات ومدرعات ذاتية الحركة
ستحل الطائرات من دون طيار العسكرية والمدرعات المصغرة مكان الجنود في أرض المعارك بشكل شبه كامل، حيث يقوم الإنسان بتشغيلها عن بعد، ولكن مع مرور الوقت ستصبح لديها قدرة اتخاذ القرارات بمفردها.
2020
نمو سوق الواقع المعزز والافتراضي
يؤكد مايكل دي. جالاجر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية البرمجيات الترفيهية، أن صناعة الواقع المعزز والافتراضي التي باتت تجتذب استثمارات ضخمة، ستتحول إلى سوق بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2020.
2021
توقف الترانزستورات عن التقلّص
وتتوقع جمعية مصنعي أشباه الموصلات أنه وخلال السنوات الخمس المقبلة، لن يعود من المجدي اقتصادياً متابعة عملية التقليص التقليدية للترانزستورات في المعالجات.
2025
الاندماج في الواقع الهجين
ستشهد السنوات العشر المقبلة نهوض الأسواق المعتمدة على التسويق الانتقائي، وذلك مع تلاشي الحدود بين الواقع الفعلي والواقع الهجين، وسوف يتحول عالمنا بالكامل إلى الواقع المعزز.
2025
استقلال الواقع الافتراضي عن الحواسيب
يتوقع جيسي شيل، الأستاذ في مركز تقنيات الترفيه في جامعة كارنيجي ميلون، أن تعمل أنظمة الواقع الافتراضي في عام 2025 بشكل مستقل عن الحواسيب، على عكس التقنيات الحالية التي تتطلب الاتصال بحاسوب شخصي للعمل.
2026
إنترنت الأشياء صناعة بتريليونات الدولارات
يتوقع مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع، في جامعة هارفارد، أن تصل قيمة سوق إنترنت الأشياء إلى تريليونات الدولارات خلال العقد المقبل، ما يغيّر بشكل كبير طريقة تفاعل الناس سواء مع بعضهم أو مع الأشياء.
2026
بلوك تشين
ستبدأ أجزاء من التعليمات البرمجية لبلوك تشين بالعمل مثل الشركات، حيث ستتمكن من توزيع الأموال والتصرف منطقياً اعتماداً على البيانات. وسوف تتم كل هذه العمليات خلال ثوانٍ معدودة.
2030
الاتصالات تقرب المسافات
يتوقع راي كورزويل أن تصل تقنيات الاتصالات إلى مرحلة عالية من التطور في ثلاثينيات القرن الحالي، لدرجة أن يشعر شخصان يبعدان عن بعضهما مئات الأميال بأنهما في نفس الغرفة، بل إنها سيكونان قادرين على لمس بعضهما بفضل التقنيات الجديدة.
2030
تطبيق نظام الهوية العالمي
توجد تعليمات لدى الأمم المتحدة بتأمين هوية تعريفية لكل شخص في العالم بحلول عام 2030. وقد عقدت الأمم المتحدة شراكة مع عدد من الشركات العاملة في هذا المجال لإعطاء الناس هويات مرتكزة على نظام البلوك تشين، بحيث يمكن للنظام أن يحدد هويتك، ويمنحك إمكانية الوصول للنظام المالي العالمي.
2036
كل شخص سيمتلك روبوتاً
يؤكد دانييل روس، رئيس مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في MIT، أن الروبوتات «ستندمج بشكل واسع الانتشار» في الحياة اليومية بعد 20 عاماً من الآن، وسيصبح المساعد الشخصي الروبوتي هو المعيار السائد.
2040
الآلات ترتكب جرائم أكثر من البشر
تتوقع ترايسي فيلوز، من مختبر المستقبل، أن يؤدي تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية إلى قيام الآلات بارتكاب أغلب «الجرائم» بحلول عام 2040.
2042
الذكاء الاصطناعي يقوم بدور مجالس الإدارة
يمكن لعمليات توزيع رؤوس الأموال في الشركات الاستثمارية والخاصة، أن تتم بشكل أكثر فاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سنحدد للذكاء الاصطناعي معايير العمل الخاصة بشركاتنا، ونتركه ليسيطر على الأداء.
2045
الروبوتات تحل مكان نصف قوة العمل
خلال اللقاء السنوي للجمعية الأميركية لتطوير العلوم، تم تقديم بحث يتوقع أنه سيتم استبدال 50% من القوى العاملة لتحل الروبوتات محلها بحلول عام 2045.
2050
المنازل الذكية هي المعيار السائد
يتوقع المهندس إيان بيرسون أن يتم إدماج التقنيات في منازلنا بشكل واسع ومتقن بحلول منتصف القرن، حيث ستقوم الروبوتات نيابة عنا بعمليات الطبخ والتنظيف، في حين ستقوم مفروشاتنا بتعديل نفسها تلقائياً لتناسب أشكال أجسادنا ودرجة حرارتها.
«الفضاء»
2018
إطلاق «ريد دراجون» إلى المريخ
يؤكد إيلون ماسك، المدير التنفيذي لسبيس إكس، أن شركته ستقوم في عام 2018 بالهبوط بكبسولة دراجون على سطح المريخ، وذلك تحضيراً لإقامة مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.
2018
أقوى تلسكوب يطلق حقبة جديدة في علم الفلك
سيتم تدشين تلسكوب «جيمس ويب» الذي يعد أقوى تلسكوب تم صنعه على الإطلاق في عام 2018، وسيكون أكثر حساسية من أي تلسكوب صنع قبله بـ100 مرة، ما سيسمح لنا برؤية اللحظات الأولى من تاريخ كوننا.
2020
الصين تُطلق تيانجونج 3
سيتم إطلاق محطة الفضاء الصينية عام 2020، وستكون قادرة على استيعاب 3 أفراد لمدة 40 يوماً.
2023
بدء التعدين في الكويكبات
لدينا مركبتان فضائيتان تدوران حول كويكبات، وفي النصف الأول من عشرينيات هذا القرن، تخطط شركة بلانيتاري ريسورسز للهبوط على سطح أقرب كويكب، والبدء باستخراج أول كمية قابلة للعرض من الموارد المتوافرة في الموقع على سطح الكويكب.
2024
ناسا تعود بأول عينة كوكبية إلى الأرض
انطلقت مركبة ناسا «أوزيريس-ريكس» في سبتمبر من عام 2016. وهي تتوجه نحو كويكب بينّو، ومن المخطط لها أن تعود إلى الأرض مع أول عينة كويكبية على الإطلاق في عام 2023.
2024
بعثة فضائية بشرية إلى المريخ
بحلول العام 2024، تخطط سبيس إكس لإرسال أول المستوطنين إلى الكوكب الأحمر، على أمل تأسيس مستوطنة طويلة الأمد.
2025
استكشاف دلائل على الحياة في قمر تابع للمشتري
يوجد حول المشتري قمر يحوي ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة على الأرض. في منتصف العشرينيات من هذا القرن، تخطط ناسا إرسال مسبار مداري، وربما مسبار سطحي، للبحث عن دلالات على وجود الحياة في بحاره المتجمدة.
2025
فهم المادة المظلمة
سنفهم ماهية المادة المظلمة أخيراً خلال 10 سنوات، بحلول عام 2020 على الأقل. نكاد نجزم أنها جسيمات تحت ذرية وهناك عدد من التجارب التي بدأت بسبر طبيعة المادة المظلمة.
2030
التلسكوب الفضائي عالي الدقة قد يكون جاهزاً
سيكون التلسكوب الفضائي عالي الدقة قادراً على مسح الأجسام الموجودة ضمن نطاق 330 سنة ضوئية، وإن تم اعتماده من قبل ناسا، فإنه سيكون جاهزاً في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.
2030
إنشاء مستوطنة قمرية
يخطط علماء وكالة الفضاء الأوروبية لإرسال مجموعة من البعثات المأهولة إلى القمر، وذلك بدءاً من أوائل العشرينيات من هذا القرن، ويؤكدون أنها ستتصاعد وصولاً إلى مستوطنة كاملة بحلول عام 2030.
2033
سنعثر على حياة فضائية للمرة الأولى
خلال 20 عاماً، أي بحلول أوائل العقد الثالث من هذا القرن، سنلقي النظرة الأولى على الحياة خارج الأرض. قد يحدث هذا في وقت أبكر، ولكنني واثق جداً من حدوثه خلال 20 عاماً. وسيأتي الاكتشاف على الأرجح كنتيجة تجربة دلالات حيوية في كوكب شبيه بالأرض.
2036
مركبات فضائية فائقة الصغر
تخطط مبادرة الانطلاق النجمي المتقدم لصنع وإرسال الآلاف من المركبات فائقة الصغر، والتي تسير بتقنية دفع الشراع الضوئي، بحلول عام 2036. ستستغرق هذه المركبات 30 عاماً فقط حتى تصل إلى أقرب نجم إلى الشمس.
2040
«نيو هورايزنز» تغادر النظام الشمسي
مرّت المركبة «نيو هورايزنز» قرب كوكب بلوتو في صيف عام 2015، ويقدر الفلكيون أنها ستستغرق 25 سنة أخرى، قبل أن تقطع مسافة كافية لمغادرة النظام الشمسي.
2045
أول مستعمرات خارج كوكب الأرض
سنحتاج إلى 30 سنة، أي بحلول عام 2045، لبناء مستعمرة حقيقية على القمر أو المريخ، وربما كليهما، وهو جدول زمني معقول. ومن الممكن لهذا الإنجاز ألا يكون أميركياً لأن الصينيين يخططون لبناء مستعمرة على القمر، ويوجد تمويل ممتاز لبرنامجهم الفضائي الآن.
2045
مستوطنة روسية على القمر
تخطط وكالة الفضاء الروسية لبناء مستوطنة كبيرة على القمر بحلول عام 2045، وقد بدأوا بالتخطيط لإرسال بعثات مأهولة للتحضير لإنشاء المستوطنة.
2050
ثورة في فهمنا للفيزياء
هناك احتمال كبير لوجود خطأ فادح في الفيزياء. والمقصود بهذا، أننا لا نعرف ماهية الطاقة المظلمة، كما أننا لا نعرف الطبيعة الأساسية للمادة. ولكن بحلول عام 2050، سنتوصل إلى إنجاز يجعلنا نحل هذه المشكلات.