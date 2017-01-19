حمدان بن محمد: رجال الأمن في الإمارات دروع الحزم لحماية الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن رجال الأمن في الإمارات هم دروع الحزم في حماية الوطن وفيض الإنسانية في خدمة الضعيف والمحتاج والمظلوم.

وقال سموه في تدوينات بحسابه عبر«تويتر»: «رجال الأمن في الإمارات نذروا أنفسهم وأرواحهم لحماية تراب الإمارات وسلامة كل مواطن ومقيم وزائر، ونسأل الله أن يحفظ دولتنا المباركة».

وأضاف سموه: «كلنا فخر بتخريج الدفعة الجديدة من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي، ونبارك للخريجين ولذويهم ولشعبنا هذه الكوكبة الجديدة من دروع الوطن».

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس حفل تخريج الدورة الرابعة والعشرين من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي.

ووجه سموه الخريجين بأن يكونوا حراساً أمينين على حماية القانون ودستور الدولة والحفاظ على ممتلكات وأرواح أفراد المجتمع، وأن يخدموا وطنهم ومجتمعهم بكل إخلاص وتفان بعيداً عن المصالح والأهواء الشخصية؛ كي يكونوا قدوة صالحة ومثالاً رائعاً في الأخلاق والوفاء والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته الرشيدة التي تجزل العطاء والرعاية لأبناء وبنات الوطن على امتداد مساحة دولتنا الحبيبة؛ من أجل توفير العيش الكريم الآمن والسعادة لجميع شرائح شعبنا الوفي ومجتمعنا بجميع مكوناته الثقافية والدينية والعرقية. وقال سموه: «وفقكم الله وسدد خطاكم على درب العطاء والفداء والتضحية في سبيل عزة ورفعة وطننا الغالي».

حضور

وحضر الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي والفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الشرطية في الإمارات والقيادات الشرطية والأمنية في عدد من الدول الشقيقة وأعضاء السلك القنصلي في دبي وأولياء أمور الخريجين.

وقد استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طابور الخريجين يرافقه اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الأكاديمية والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية، بعد أن قام الخريجون بعرض عسكري عكس مهاراتهم البدنية والعسكرية.

وبعد ذلك وزع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجوائز على أوائل الدورة، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح في حياتهم العملية.

وشهد سموه والحضور بعد ذلك مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الرابعة والعشرين إلى الدورة الخامسة والعشرين مع أداء القسم بأن يظلوا محافظين على العلم مرفوعاً عالياً.

وقبل استئذان قائد الطابور بالانصراف أدى الخريجون قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها ودستورها، وعلى حماية قوانينها وسيادتها وأمنها.

سيارات فارهة

وفي ختام الحفل استعرضت الشرطة السياحية في شرطة دبي سياراتها الفارهة المزودة بالأنظمة الذكية خدمة للسياح والزوار لمساعدتهم على قضاء إجازة سياحية سعيدة في ربوع دولة الإمارات، ثم أدى طلاب الدورة الجديدة في الأكاديمية عرضاً أمام سمو راعي الحفل والحضور شكلوا فيه اسم «خميس» تخليداً لروح المرحوم القائد السابق للقيادة العامة لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة، رحمه الله رحمة واسعة.

وفي المقصورة الرئيسة استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قادة وكبار ضباط الشرطة في الإمارات وفي الدول العربية الشقيقة التي شاركت في الاحتفال وتخريج عدد من أبنائها ضمن صفوف الخريجين في الأكاديمية؛ إذ باركوا لسموه الاحتفال بتخريج كوكبة جديدة من حراس الأمن والقانون في دولة الإمارات، مشيدين بالمستوى العالمي لأكاديمية شرط دبي التي تمنح شهادات عالية في الحقوق والقانون كسلاح علمي للخريجين يتواكب ومستواهم التدريبي والعملي.

معرض

ثم تفقد سموه معرض الكتاب المصاحب للحفل واطلع على أهم العناوين من أمهات الكتب العربية التي توفرها مكتبة الأكاديمية لطلابها كي ينهلوا من علوم القراءة والمعرفة. وفي الختام التقطت لسمو ولي عهد دبي الصور التذكارية مع هيئة التدريس والخريجين الذين بارك لهم سموه تخرجهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من حياتهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية والأخلاقية على أكمل وجه.