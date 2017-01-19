وزارة الرى تنتهى من خطة لحماية الوجه القبلى من السيول بـ338 مليون جنيه

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس على كمال رئيس قطاع التوسع الأفقى بوزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من وضع خطة جديدة لحماية محافظات الوجه القبلى، بداية من الجيزة حتى أسوان من مخاطر السيول، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الدراسات المطلوبة، وفى انتظار التمويل.

وأضاف كمال، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أعمال الحماية مقسمة على مرحلتين، تصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 338 مليون جنيه، مقسمة على عاميين ماليين، 2016/2017 ويبلغ التمويل المطلوب فيه 160.33 مليون، و2017/ 2018 ويبلغ حجم التمويل فيه 177.67 مليون.

وأشار كمال، إلى أن المرحلة الأولى تتضمن عملية إعادة تأهيل مخر سيل أبو صبيره بـ57 مليون جنيه، ومخر سيل الأعقاب البحرى 15 مليون جنيه، وحماية وادى عبادى شرق أدفو بأسوان "المرحلة الأولى" بـ150 مليون جنيه ووادى الصعايدة والعمدة بـ65 مليون جنيه، ووادى إيمو بمركز البداى 45 مليون جنيه، ووادى الشيخ "المرحلة الثانية" 6 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، تنفذ المشروعات الخاصة بحماية محافظات الوجه القبلى من مخاطر السيول، حيث انتهت مؤخراً من تنفيذ 5 سدود فى محافظة أسيوط بتكلفة 30 مليون جنيه، بالإضافة مشروع حماية الوادى الأسيوطى بمركز أسيوط من مخاطر السيول مرحلة أولى بقيمة 8,4 مليون جنيه.