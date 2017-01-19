درة لـ عمرو أديب: "مولانا" هيعيش.. وسيصبح من كلاسيكيات السينما العربية"

كتب محسن البديوى

أعربت الفنانة درة، عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "مولانا"، مؤكدة :"هذا الفيلم سيعيش وسيصبح من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية"، لافتة إلى أنه تم حذف لقطات من الفيلم نظراً لطول الرواية.

وقالت "درة" خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON E وراديو نغم FM، إنها اعتذرت عن أعمال كثيرة فى شهر رمضان المقبل، حيث تبحث عن شيء يشكل نقلة مختلفة بالنسبة لها، كما أشارت إلى أنها تعمل فى المجال الفنى منذ 10 سنوات، وتبحث عن بطولة مطلقة ولكن فى عمل مميز.

ولفتت إلى أنها تحاول التوازن بين أعمالها الدرامية والسينمائية لتحافظ على بريقها الدائم، كما تشارك الآن فى أفلام من نوعية مختلفة مع تامر حسني كفيلم "تصبح على خير"، ومع محمد هنيدى فى عمل كوميدى "عنتر بن شداد".