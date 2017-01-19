مرتضى منصور: باسم مرسى وقع للزمالك بدون شروط جزائية

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عدم وجود شروط جزائية فى عقد باسم مرسى مهاجم الفريق بعد توقيعه على عقود التجديد رسميا لمدة ثلاثة مواسم خلال الجلسة التى عقدها مع فاروق جعفر مساء الأربعاء .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية أنه كان سيعقد جلسة مع باسم مرسى وفاروق جعفر عقب توقيع اللاعب لكن انشغاله باجتماع آخر أدى لتأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس.

أسدل الستار على أزمة تجديد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك ، للقلعة البيضاء ، بعد توقيع اللاعب على عقود التجديد لمدة 3 سنوات قادمة فى الجلسة التى جمعته مع فاروق جعفر نجم النادى الأسبق فى منزل الأخير بمنطقة القصر العينى .