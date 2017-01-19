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اخبار المغرب اليوم..الملك المغربى يعين قائدا جديدا للجيش

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اخبار المغرب اليوم..الملك المغربى يعين قائدا جديدا للجيش اخبار المغرب اليوم..الملك المغربى يعين قائدا جديدا للجيش

>كتبت آمال رسلان

ركزت اخبار المغرب اليوم على تعيين الملك المغربي محمد السادس قائدا جديدا للجيش المغربى،  الجنرال عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية المغربية”.

 

وأشارت اخبار المغرب اليوم الى ان الديوان الملكي اكد في بيان له ان “اختيار الوراق لهذه المهمة اتى خصوصا اعتبارا للتفاني والاخلاص اللذين اظهرهما في مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التي كلف بها”.

 

يذكر أن دستور المغرب ينص على أن الملك هو القائد الاعلى وقائد اركان القوات المسلحة.

 

والمعروضة فى الأسواق “سليمة وخالية من كل الأخطار التي قد تهدد صحة المستهلك”.

 

فيما قالت اخبار المغرب اليوم ان الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب أن جميع أصناف لحوم الدواجن المراقبة والمعروضة في الأسواق “سليمة وخالية من كل الأخطار التي قد تهدد صحة المستهلك”.

 

 وأوضحت الفدرالية في بيان صحفى أن قطاع الدواجن قطاع منظم بترسانة من القوانين ويخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يقوم بتتبع صارم لضيعات تربية الدواجن ومراقبة مستمرة للحوم المعروضة للاستهلاك. 


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