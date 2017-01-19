بالصور ..مياه المجارى تحاصر منازل أهالى عزبة البرج بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

اشتكى أهالى شارع الزرقاوى بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، من طفح مياه المجارى بالشارع ودخلت بعض المنازل، مما أحال دون تمكن الأهالى من الخروج لأعمالهم ومنعت التلاميذ من الذهاب لمدارسهم.

وأكد الأهالى أن مياه المجارى غطت الشارع وتحيط بكل المنازل وخاصة مع زيادة مياه الأمطار، مما يعوق حركة المواطنين كما تهدد صحة أهالى المنطقة وخاصة الأطفال بأمراض خطيرة .

ويضيف محمد وجيه أحد الأهالى، أنه يقوم شهرياً بسداد رسوم النظافة التى يتم تحصيلها مقابل أعمال النظافة إلا أنه لايجد هذه الخدمة بالإضافة لطفح مياه المجارى بسبب إنسداد المواسير، مؤكدا أن هيئة الصرف الصحى تقوم بمد خط للصرف الصحى والعاملين فيه يمرون يوميا من تلك المنطقة ولم يتدخلوا لحلها.

ويقول هانى طرابيه أحد الاهالى، إن مياه المجارى تعيق حركتنا وخاصة الاطفال و تسببت فى انتشار الأمراض الوبائية والبعوض والحشرات مطالبا المسئولين بمراعاة صحة الأهالى وإنقاذهم من الأمراض.

وأكد مجدى خاطر رئيس مدينة عزبة البرج، أن طفح مياه المجارى جاء نتيجة كسر فى ماسورة الصرف الصحى،مشيرا إلى أنه وجه فرق الصيانة بشركة الصرف الصحى بحل المشكلة حيث تم تغيير الماسورة وتم اعادة الشارع الى طبيعته.