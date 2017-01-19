ضبط 140 مطلوبا على ذمة قضايا و10 عاطلين بحوزتهم أسلحة آلية ومخدرات بقنا

قنا – وائل محمد

أألقت الأجهزة الأمنية القبض على 140 مطلوبين علي ذمة 860 قضية مختلفة، خلال حملة أمنية كما تم القبض على عامل ، خلال كمين أمنى بمنطقة مساكن عثمان وبحوزته كيلو بانجو .قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وباشرت النيابة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد 140 مطلوبا على ذمة قضايا، وضبط ياسر.ف 19سنة عامل، ومقيم مركز قوص وبحوزته 200 جرام حشيس وبمناقشته أعترف بحيازته بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

كما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، بعدد من مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط فى ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص، تنوعت بين بنادق وخرطوش وفرد مسدس.

وتلقى مدير الامن اخطارا يفيد بضبط 9 أشخاص خلال حملة أمنية بمختلف مراكز المحافظة، شملت نجع حمادى ، ابو تشت، قوص، نجع حمادى نقادة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة احكام قضائية.

كما تم ضبط 768 مخالفة مرورية ، وسائقين لتعاطيهم المواد المخدرة، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع.