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بالصور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1000 قرص مخدر للسعودية

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بالصور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1000 قرص مخدر للسعودية بالصور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1000 قرص مخدر للسعودية

>كتب محمد طنطاوى _ محمود عبد الغنى

 

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأقراص مخدرة أثناء سفرة إلى .

 

أثناء إنهاء إجراءات الركاب علي متن طائرة الخطوط  المصرية المتجهة الي الرياض اشتبهت الخدمة المعينة علي جهاز الكشف علي الحقائب فى إحدى حقائب راكب مصرى وبفتحها عثر بداخلها علي كيس مغلق بداخلة "عجين الدقيق"، وبالتدقيق تبين أن الراكب يخفى 1000 قرص تيدول المخدر بداخل "العجين".

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق.

 

 


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