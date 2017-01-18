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البابا تواضروس: نصلى من أجل الرئيس السيسي وشهداء الوطن

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البابا تواضروس: نصلى من أجل الرئيس السيسي وشهداء الوطن البابا تواضروس: نصلى من أجل الرئيس السيسي وشهداء الوطن

>الإسكندرية - جاكلين منير

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة تصلى من أجل الرئيس عبد الفتاح ، ونصلى من أجل شهداء الوطن وشهداء العمليات الإرهابية ومن أجل القائمين على حمايته من القوات المسلحة والشرطة، جاء ذلك خلال العظة الروحية، اليوم الأربعاء، التى ألقاها البابا تواضروس فى عيد الغطاس بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية .

 

وأضاف البابا تواضروس أن الكنيسة تصلى أيضا من أجل مرتكبى الجرائم والاعتداءات ضد الوطن لكى يعرفوا طريق التوبة خاصة ونحن فى عيد الغطاس الذى هو عيد التوبة، داعيا الله أن يحفظ الوطن من أى سوء، مضيفاً أننا لابد أن نشكر الله على استقرار وطننا وعلينا أن ننظر إلى البلدان المجاورة، التى تعانى من عدم استقرار و اضطرابات، و نشكر الله على استقرار مصر.

 

كما بارك البابا فى ختام العظة شعب الإسكندرية و محافظها اللواء رضا فرحات داعيا الله أن يحفظ مدينة الإسكندرية من كل سوء.

 


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مصر 365

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