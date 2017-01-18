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وزير الإنتاج لـ كل يوم: تصنيع أول غسالة قريبا ونواجه التحديات بالإنتاج المحلى

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وزير الإنتاج لـ كل يوم: تصنيع أول غسالة قريبا ونواجه التحديات بالإنتاج المحلى وزير الإنتاج لـ كل يوم: تصنيع أول غسالة قريبا ونواجه التحديات بالإنتاج المحلى

>كتب محسن البديوى

 

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الصناعة الوطنية المصرية والإنتاج المحلى هو الطريق الوحيد لزيادة فرص التصدير ومواجهة التحديات الحالية.

 

وأوضح "العصار"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON E، أن الإنتاج الحربى يمتلك مصانع ذات إمكانيات تصنيعية رائعة، وماكينات على أعلى مستوى من الجودة والدقة، لافتا إلى أن كل الدول التى لديها مصانع حربية تنتج منتجات مدنية بسبب الطاقات الفائضة.

 

وقال العصار: "كثفنا العمل ونزلنا بالتكييف فى الصيف والثلاجة حاليا، والغسالة قريبا بأسعار معقولة، وهدفنا سعادة المواطن المصرى الذى يستحق الوقوف بجواره كثيراً وليس الربح".

 

وأشار العصار إلى أن أجنحة الإنتاج الحربى تشهد زحاماً شديداً من قبل المواطنين، لافتا إلى أنه يستمع ويستفيد من النقد، ويستمع لآراء الناس لإصلاح الأخطاء.

 


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