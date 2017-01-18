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وزير النقل الروسى: خبراؤنا يعدون التوصيات المناسبة لعودة الرحلات إلى مصر

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وزير النقل الروسى: خبراؤنا يعدون التوصيات المناسبة لعودة الرحلات إلى مصر وزير النقل الروسى: خبراؤنا يعدون التوصيات المناسبة لعودة الرحلات إلى مصر

>كتب – محمود محيى

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، اليوم الأربعاء، أن الخبراء الروس يعدون التوصيات المناسبة عقب عودتهم من تفقد المطارات المصرية، ولكن النتائج لم تعرف بعد.

 

ونقلت وكالة "أنباء روسيا" ، عن وزير النقل الروسى خلال مؤتمر صحفى فى مطار "تيومين روشينو" قوله، أن الخبراء الروس قد عادوا أمس الثلاثاء، من التحقق من المطارات المصرية.

 

وأشار مكسيم سوكولوف، إلى أن الخبراء الروس قاموا ببحث أمن مطار شرم الشيخ والغردقة، والآن شرع الخبراء فى إعداد الاستنتاج المناسب، وتبعًا لنتائج التحقق من مطار القاهرة، ستكون النتيجة فى المستقبل القريب، سيتم إعدادها وتوجيهها إلى لاتخاذ قرار على مستوى الإدارة فى البلاد.


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