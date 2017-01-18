المقاصة يدخل السباق على ضم لاعب بلدية المحلة

محمد غنيم

دخل نادى المقاصة السباق مع أندية وادي دجلة والإسماعيلى وبتروجيت من أجل الحصول على خدمات محمد حسن لاعب خط وسط بلدية المحلة وذلك بعد العرض الذى تقدم به مسئولى الفريق الفيومى، من أجل ضم اللاعب المنضم حديثا لبلدية المحلة .

وقام مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة محمد الشافعى بإحالة العرض المقدم من المقاصة للجهاز الفنى للفريق بقيادة رمضان السيد من أجل تحديد مصير اللاعب سواء بالبقاء فى صفوف الفريق أو بالرحيل .

كان اللاعب محمد محسن قد تلقى عروضا من أندية بتروجت ، والإسماعيلى ، و دجلة للإنتقال إلى أحدهم خلال الانتقالات الشتوية .

يذكر أن فريق بلدية المحلة يتصدر مجموعته بدوري القسم الثانى .