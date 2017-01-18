الشناوى ينشر صورة مع إكرامى ويعلق: يارب

كتب حسام الحاج

نشر أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى صورة تجمعه بزميله شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى والفراعنة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة مصر ومالى أمس فى الجولة الأولى من المجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية معلقاً عليها: "يارب".

كان الشناوى قد تعرض لإصابة بعد مرورعشرين دقيقة منعته من استكمال المباراة أمام مالى فى الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، خلال تصديه لمحاولة موسى ماريجا مهاجم مالى لهز شباك مصر من تسديدة أبعدها الحارس الشاب عن مرماه بصعوبة بالغة.

كما أن حارس الأهلى ومنتخب مصر تعرض لشد عضلى خفيف فى العضلة الخلفية خلال مران المنتخب وهو ما سبب قلقا كبيرا داخل معسكر المنتخب، قبل أن تثبت الأشعة أن الإصابة خفيفة.