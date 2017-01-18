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منتخب المحليين يطلب ملابس من "الشباب"

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منتخب المحليين يطلب ملابس من "الشباب" منتخب المحليين يطلب ملابس من "الشباب"

>كتب – محمد ربيع

طلب محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة من الجهاز الادارى لمنتخب الشباب الذي يقوده معتمد جمال، تسليم الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى ملابس من الأطقم الخاصة بمنتخب الشباب ، لكى يتمكن منتخب المحليين من إقامة معسكره الأول والمقرر له السبت المقبل فى أحد فنادق المعادى.

محمود سعد طلب من جهاز معتمد جمال منح منتخب المحليين ملابس في وجود ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أثناء مباراة والمغرب الودية للشباب والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز منتخب معتمد جمال بثنائية.

الطلب قوبل بالرفض لعدم وجود ملابس كافية لمنتخب الشباب فى ظل استعداده لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب 2017 بزامبيا الشهر المقبل، وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق جديد بسبب عدم قدرته على توفير ملابس منتخب المحليين.


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