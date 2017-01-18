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أحمد مرتضى: أزمة باسم مرسى "انتهت" بتجديده للزمالك ولن يتم إعارته

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أحمد مرتضى: أزمة باسم مرسى "انتهت" بتجديده للزمالك ولن يتم إعارته أحمد مرتضى: أزمة باسم مرسى "انتهت" بتجديده للزمالك ولن يتم إعارته

>كتب أحمد توفيق

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة، عن تجديد باسم مرسى بشكل رسمى لقلعة ميت عقبة، لمدة 3 مواسم مقبلة، موضحاً أن مرتضى منصور رئيس النادى سيعقد مع اللاعب جلسة الليلة، بعد انتهاء أزمته بتجديد لناديه قائلاً:"الأزمة انتهت بشكل نهائى بتجديد باسم مرسى لناديه وسيتم غلق الملف نهائى الليلة".

أضاف أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة، أن باسم مرسى لن يتم إعارته إلى أى ناد آخر فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد تجديده لناديه على أن يتم غلق ملفه بشكل النهائى الليلة.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد قرر إيقاف باسم مرسى بسبب مماطلته فى تجديد عقده مع النادى قبل أن ينتهى الأمر الليلة بتجديده لقلعة ميت عقبة فى جلسة جمعته بفاروق جعفر فى منزل الأخير.


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