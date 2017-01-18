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بالصور.. ضبط ألف قرص مخدرة داخل “زبدة بلدي” مع راكب بالمطار

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بالصور.. ضبط ألف قرص مخدرة داخل “زبدة بلدي” مع راكب بالمطار بالصور.. ضبط ألف قرص مخدرة داخل “زبدة بلدي” مع راكب بالمطار

مطار القاهرة الدولي

مراسل «ONA»

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب ألف قرص مخدرة ، مع راكب مصري الجنسية، أخفاها داخل “زبدة بلدي” أثناء سفره إلى الرياض، وتم إلغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران المتجهة إلى الرياض، اشتبه مشرف تأمين صالة السفر في الراكب المصري، وأمام العميد زينهم شورى مدير إدارة التأمين تم تفتيش الراكب، عثر معه علي ألف قرص من مخدر “تيدول” داخل أكياس “زبدة بلدي”.

أقر الراكب أمام اللواء أيمن عبدالفتاح وكيل شرطة المطار للأمن بحيازته للمخدرات بهدف الاتجار، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإلغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

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