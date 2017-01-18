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بالصور.. مجلس الصيد يكرم لاعبى ولاعبات ضغط الهواء

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بالصور.. مجلس الصيد يكرم لاعبى ولاعبات ضغط الهواء بالصور.. مجلس الصيد يكرم لاعبى ولاعبات ضغط الهواء

>كتبت ياسمين يحيى

كرم مجلس ادارة نادي الصيد برئاسة عمرو السعيد، ولجنة الرصاص وضغط الهواء، مساء اليوم لاعبي ولاعبات النادى الحاصلين على ألقاب بطولات الجمهورية وكاس الاتحاد لرماية ضغط الهواء الموسم الماضى 2016/2015.

 

أقيم الحفل في مطعم الشوتنج ، وبدأ التكريم بالإحتفال بأبطال البطولة العربية رقم 12 للرماية، وتلاه تكريم أبطال الجمهورية، ثم أبطال بطولة كأس الاتحاد في المسدس والبندقية.

 

يذكر أن نادي الصيد اقام خيمة إفريقيا لنقل مباريات بطولة الامم الافريقية بجوار المبنى الإجتماعى بالنادي ،مجانا للاعضاء ، فى إطار سلسلة الخدمات التي يتم تقديمها للأعضاء.

 


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