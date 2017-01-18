مستشار الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة

مراسل «ONA»

غادر مطار القاهرة الدولي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش عائدا الى رام الله عن طريق الأردن بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام.

وشارك الهباش خلال زيارته للقاهرة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفكرية للتطرف والإرهاب ، الذي عقد في مقر مكتبة الإسكندرية ، وقال في كلمته بالمؤتمر أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، هو الوصفة السحرية لتخلص المنطقة العربية وربما كل العالم من أهم الذرائع التي يتذرع بها بعض المتطرفين الجهلة لممارسة تطرفهم الإرهابي.

وقال الهباش إننا متحدون من أجل نبذ العنف، ومتحدون في مواجهة التطرّف الإرهاب، وأول وأبشع أشكال الاٍرهاب هو إرهاب الدول على الشعوب، وأبشع هذه الأشكال إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.