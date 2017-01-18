وزير الإنتاج الحربى : تغيير اسم مصنع «حلوان 360»

كتبت – إ نجي لطفي

كشف الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه سيتم إعادة النظر فى اسم مصنع “حلوان 360″، كما سيتم تكثيف الانتاج وزيادة الموديلات المعروضة لتناسب الإنسان المصرى، بجودة محترمة وكبيرة.

وأوضح “العصار” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة ON E وراديو نغمFM، :”دربنا العمال على استقبال المستهلكين وستتغير الامور تماما من خلال تسويق محترم وأشكر كل من انتقدنا لغيرتهم على الانتاج الحربى وبلدهم ومستعد لسماع أى شكوى”.

كما كشف وزير الانتاج الحربى، أنه فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين سيتم السماح لهم بالتقسيط فى شراء المنتجات، مضيفاً :”أتفق أن هناك مشكلة فى التسويق وأجرينا دورة تسويق لرجالنا فى المصانع ونظام تسويق محترم وكول سنتر لتلقى الشكاوى والاقتراحات يهتم بها، بجانب سيارات صيانة بالمنازل، بجانب تجديد جميع المعارض، وخلال 3 اشهر سيرى الشعب مشهد مختلف شكلاً وموضوعاً، وهناك اهتمام بالصعيد “.