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الرحالة «عمر سمرة» ضيف راديو هيتس

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الرحالة «عمر سمرة» ضيف راديو هيتس الرحالة «عمر سمرة» ضيف راديو هيتس

لرحالة والمغامر العالمي عمر سمرة.

يستضيف برنامج “تفاءل مع خالد حبيب ” المذاع على راديو هيتس 88.2 إف إم غدًا، الخميس، في السابعة صباحًا الرحالة والمغامر العالمي عمر سمرة.

يتطرق الحوار للإنجاز الذي حققه سمرة مؤخرا بتسلقه 3 جبال في القارة القطبية “أنتاركتيكا” ،حيث أن البرنامج يعتبر الوسيلة الإعلامية الأولى التي تستضيف عمر سمرة بعد تحقيقه لهذا الإنجاز، كما يتناول الحوار تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية كأحد النماذج الشبابية الناجحة وذلك في ختام المؤتمر الشهري الأول للشباب في ديسمبر الماضي،

كما يستعرض اللقاء جولات عمر سمرة حول العالم، وصعوده قمة جبل إيفرست، وفوزه من قبل في مسابقة “إكس أبوللو”  كأول مصري يفوز برحلة للفضاء الخارجي.

“تفاءل مع خالد حبيب” يذاع يوميا من الأحد للخميس من الساعة السابعة لـ التاسعة صباحًا على راديو هيتس، يقدمه الإعلامي خالد حبيب ومن إعداد هاجر جميل .

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