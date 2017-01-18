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أوباما فى “مؤتمر الوداع”: لن أكون آخر رئيس أسود فى أمريكا

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أوباما فى “مؤتمر الوداع”: لن أكون آخر رئيس أسود فى أمريكا أوباما فى “مؤتمر الوداع”: لن أكون آخر رئيس أسود فى أمريكا

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكى “باراك أوباما” أنه يتوقع أن يصل إلى البيت الأبيض رؤساء من أعراق أخرى غير البيض، وذلك خلال آخر مؤتمر صحفى له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا للرئيس الأمريكى حول وجود احتمالية أن يصل رئيس أسود آخر إلى البيت الأبيض، وأكد “أوباما” أن الأمر ماثل للحدوث نظرا لطبيعة المجتمع الأمريكى المتعدد الأعراق والهويات.

واتخذ “أوباما” من ممثلى أمريكا فى أوليمبياد “ريو دى جانيرو” الصيف الماضى مثالا على هذا التعدد، مشيرا إلى لقائه بالأبطال الذين حصلوا على ميداليات فى مسابقات الأوليمبياد، وملاحظته أن هناك تعددا فى الأعراق والهويات والألوان بين هؤلاء الأبطال، مؤكدا أن هذا التعدد هو السبب الأول فى حصول الولايات المتحدة على المرتبة الأولى فى الاستحواذ على ميداليات المسابقات.

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