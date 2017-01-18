العاهل المغربى يعين قائدا جديدا للجيش

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أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس أمرا ملكيا بتعيين قائد جديد للجيش المغربي.

وبات بموجب هذا التعيين الجنرال عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية المغربية، خلفا للجنرال بوشعيب عروب الذى تولى هذه المهمة منذ 2014.

وقال الديوان الملكى فى بيان، أوردته قناة "سكاى نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، إن اختيار الجنرال الوراق لهذه المهمة أتى للتفانى والإخلاص اللذين أظهرهما فى مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التى كلف بها.

وينص دستور المملكة على أن الملك هو القائد الأعلى وقائد أركان القوات المسلحة.

جدير بالذكر أن الجيش المغربى ينشر عناصره فى إطار بعثات عدة تابعة للأمم المتحدة عبر العالم وخصوصا فى جمهورية إفريقيا الوسطى، كما يشارك فى التحالف الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.