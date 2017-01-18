وزير التموين: جارٍ تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم

أكد محمد على مصلحى وزير التموين، انتهاء تنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين، لافتا إلى أنه جارى العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم، وذلك بناء على عدد من المعايير، منها معيار الدخل، ومعيارالإنفاق معا، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التى يحدد على أساسها الاستحقاق من عدمه.

ونفى مصليحى فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، ما تردد حول حذف بعض المهن من البطاقات التموينية، كـ الإعلامين والقضاة والضباط.

وعلق مصليحى على أزمة السكر بالأسواق، “بدأنا فى تصنيع سكر القصب، الذى سيوفر 1.1 مليون طن، كما أنه سيتم تصنيع سكر البنجر والذى سيوفر 1.3 مليون طن، ليصبح الإجمالى 2.4 مليون طن، مؤكدا أن استهلاكنا 3 ملايين طن، وبالتالى سوف نستورد الباقى.

وحول منظومة الخبز، قال الوزير إنه يتم مراجعة المنظومة طبقا للاستهلاك اليومى للمواطنين، لافتا إلى أن الاستهلاك تزايد الأيام الماضية على الخبز المدعم فى المخابز التابعة لوزارة التموين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدقيق على المخابز الخاصة، موضحا أنه رغم زيادة أسعار الدقيق والنقل، إلا أن الحكومة لم تمس دعم الخبز الذى وصل تكلفته على الحكومة 60 قرشا مقابل 35 قرشا قبل ارتفاع الأسعار، ويباع للمواطنين بـ 5 قروش فقط.

وتعليقا على إغراق الأسواق بلحوم الحمير، قال مصليحى إن هولاء التجار يذبحون الحمير من أجل الاستفادة بجلدها بسبب ارتفاع سعره وتصديره للخارج، مؤكدا أن الوزراة تشن حملات رقابية على الأسواق لضبط المخالفين.

وأضاف مصليحى، أن الوزارة تطرح يوميا لحوما سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 75 جنيها للكليو، ولحوما برازيلية مجمدة بسعر 48 جنيها للكيلو.

وناشد الوزير المواطنين باللجوء إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزراة التموين، لشراء السلع بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الوزراة تطرح سلعا تموينية لجميع البقالين والمجمعات الاستهلاكية بأعداد المقيدين داخل البطاقات، وعددهم 70 مليون مقيد بالبطاقات.