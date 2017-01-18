ننشر أسماء البرامج والمذيعين في انطلاقة «ON live»

كتبت – إنجي لطفي

حددت شبكة قنوات ON انطلاق ON Live يوم الأحد المقبل 22 يناير بباقة جديدة من البرامج ومجموعة جديدة من المذيعين ومنها برنامج “الوقائع “الذى يقدمه الكاتب الصحفى جمال فهمى و برنامج” بين السطور “الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط و برنامج “بتوقيت القاهرة “الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى وبرنامج” حلقة وصل” الذى يقدمه الإعلامى معتز بالله عبدالفتاح وبرنامج” أسواق واعمال” ويقدمه الإعلامى أيمن صلاح وبرنامج” سيدة الشرق “والذى تقدمه بسمة وهبة.

و من فريق مذيعي نشرات أخبار ON Live الإعلامى حساني بشير و وأسماء قنديل وأميرة العادلى وأحمد أبوزيد وبسمة السعداوى.