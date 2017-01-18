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بالفيديو.. محلل السياسي «نتنياهو» يُواجه تهمًا كثيرة.. و تطيح بحكمه قريبًا

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بالفيديو.. محلل السياسي «نتنياهو» يُواجه تهمًا كثيرة.. و تطيح بحكمه قريبًا بالفيديو.. محلل السياسي «نتنياهو» يُواجه تهمًا كثيرة.. و تطيح بحكمه قريبًا

الكاتب والمحلل السياسي في الناصرة، عودة بشارات

قال الكاتب والمحلل السياسي في الناصرة، عودة بشارات، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأكثر تطرفًا في إسرائيل، وتحوم حول رئيس هذه شبهات شديدة بالغش والفساد، ومحاولة بقائه في السلطة عن طريق شراء ذمم ومصالح وسائل إعلام مشتركة.
> وأَضاف بشارات، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الكثيرين حذروا من أن هذا الرجل لن يذهب بصمت، وسيحاول أن يغطي على فساده ورشوته التي تقبلها من خلال إحداث ضجة وخسائر لدى المواطنين العرب.
> وأوضح بشارات أن ما يجري في أم الحيران هو تعبير عن هذا الانفلات من قبل رئيس الحكومة، الذي يواجه تهمًا كبيرة يمكن أن تطيح بحكمه وتضعه في السجن، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول الآن من أجل بقائه في السلطة أن يضرب الجماهير العربية في إسرائيل، وهذا الأمر من الممكن أن يزيد شعبيته بين الرأي العام اليهودي الذي يعتبر العرب أعداء.

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