"الدولى للريشة الطائرة" يشكر مجلس أمناء جائزة آل مكتوم للإبداع الرياضى

كتب عاطف العربى

تلقى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، رسالة شكر من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بمناسبة فوز الاتحاد بالجائزة عن فئة المؤسسة العالمية في النسخة الثامنة.

ونقل بول أريك هاير رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تحيات في رسالة رسمية شكر وتحيات قيادة الاتحاد لرئيس الجائزة و مجلس الأمناء والأمانة العامة والقائمين على أمر الجائزة، معرباً عن بالغ تقديرهم للحصول على "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأولى من نوعها على الاطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، والأكبر من حيث قيمتها المالية وتعدد فئاتها.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة على حضور الشيوخ لحفل توزيع الجوائز، يتقدمهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، معتبراً تشريفهم للحفل تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في سبيل ضمان وضع مميز للرياضة في مختلف الفئات وعلى مستوى كل العالم.

وقال "الفوز بهذه الجائزة الكبيرة والمهمة انجاز نفخر به في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وشرف عظيم لنا ان نكون ضمن المكرمين من المؤسسات والأفراد تقديراً لإسهاماتهم في مختلف المجالات الرياضية، ومن المؤكد ان هذا التكريم سيمنحنا دافعا اضافياً لبذل مزيد من الجهد لتجويد عملنا ليكون أكثر تميزاً".

وأضاف "وجدنا استقبالاً طيباً في مدينة دبي التي تعتبر وجهة مفضلة للرياضيين، دائماً ما ترحب بهم وتفتح ذراعيها لاستقبالهم، وسعدنا أكثر بالحصول على فرصة طيبة لعرض إجراءات ونظام التصويت الخاص بانتخابات الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وآليات تطبيقه ومراحل تطوره، باعتباره نظاماً فريداً ومختلفاً يتميز بالشفافية ويحفز الاتحادات الوطنية بربط قوة التصويت في الانتخابات بدرجة الانجاز، وآمل ان تكون ممارستنا المختلفة في نظام التصويت أمراً ملهماً لمنظمات رياضية أخرى لتحذو حذونا، وتسعى لجعل الحوكمة والنزاهة والشفافية في مقدمة اهتماماتها".

من جانبه أعرب مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن بالغ تقديره للاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي يعتبر من المؤسسات الرياضية العالمية المتميزة، مؤكداً ان الاتحاد استحق التكريم والفوز بالجائزة بعد ان ابتكر نظام تصويت يتميز بالشفافية، استخدمه في حساب قوة التصويت للأعضاء مما يؤكد النزاهة والشفافية ويعزز تطوير نظم الانتخابات على مستوى العالم .

وأضاف "فوز الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بهذه الجائزة جاء لكونه من الاتحادات الرياضية العالمية التي تميزت في مجال الشفافية والنزاهة، وهو المحور الذي رفعته الجائزة في المجال المؤسسي خلال الدورة الثامنة، الأمر الذي شكل نموذجاً متميزاً في العمل المؤسسي حرصنا على تقديره والتركيز على نشره في الوسط الرياضي، وتقديمه كنموذج عالمي مشرف يجب الاحتذاء به".

وزاد "مجلس أمناء الجائزة سيواصل العمل على الارتقاء بالجائزة كي تتحقق الأهداف المرسومة، في تقدير وتكريم المتميزين والمبدعين في القطاع الرياضي على كافة المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وتشجيعهم على مواصلة تميزهم، وقد تم اختيار محور النسخة التاسعة للعام 2017 ليكون عن تطور رياضة المرأة وتمكينها في الرياضة، تعزيزاً لمساهمة العنصر النسائي في الرياضة على المستوى المحلي والعربي والعالمي".