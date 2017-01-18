أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 18 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 18 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها، إعارة الثنائى سعد حسنى وعمورى عبد الفتاح إلى طلائع الجيش، وفوز الدراويش على إنبى بثنائية نظيفة وديا.

وافق مسئولو الإسماعيلى على إعارة الثنائى سعد حسنى وعمرو عبد الفتاح عمورى لاعبى الدراويش إلى صفوف طلائع الجيش لمدة 6 شهور بدءا من فترة الانتقالات الشتوية، بعد دخول إدارة النادى العسكرى فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات حسنى وعمورى لتدعيم صفوف الفريق فى الدور الثانى بالدورى.

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى خوض معسكر مغلق بمدينة التجمع الخامس خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجارى بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس ، ضمن استعدادات الدراويش لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام وكذلك الاستعداد لمواجهة سموحة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

فاز الإسماعيلى على نظيره إنبى بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، أحرزهما إبراهيم حسن وبهاء مجدى.

دخل مسئولو بتروجت والمقاولون العرب، فى مفاوضات مكثفة مع إسلام جمال مدافع الزمالك، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير.