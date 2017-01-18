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بالصور .. سعد سمير يظهر بـ"نيولوك" جديد قبل مواجهة أوغندا

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بالصور .. سعد سمير يظهر بـ"نيولوك" جديد قبل مواجهة أوغندا بالصور .. سعد سمير يظهر بـ"نيولوك" جديد قبل مواجهة أوغندا

>رسالة الجابون – حاتم رضا

ظهر سعد سمير مدافع الأهلي والمنتخب الوطني، بـ "نيولوك" جديد في مران اليوم استعدادا لمباراة أوغندا المقرر لها السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.

سعد سمير قام بحلاقة شعره علي " الزيرو " كنوع من أنواع التفاؤل وكسر النحس لتعويض تعادل المنتخب امام مالي امس بدون أهداف، وكذلك لعدم مشاركته أساسيا مع المنتخب.

يذكر ان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب يعتمد علي كل من أحمد حجازي وعلي جبر في خط الدفاع بصفة أساسية، ولا يقوم بتغيير الثنائي الا في اضيق الظروف وتحديدا اصابة اي منهما.

 

 


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مصر 365

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