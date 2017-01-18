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الجمعة.. ظافر العابدين أول ضيوف “ده كلام” على dmc

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الجمعة.. ظافر العابدين أول ضيوف “ده كلام” على dmc الجمعة.. ظافر العابدين أول ضيوف “ده كلام” على dmc

ظافر العابدين وسالي شاهين

يستضيف برنامج ده كلام للإعلامية سالي شاهين في أولى حلقاته النجم التونسي ظافر العابدين ليمثل انطلاقة قوية للبرنامج على قناة ، وسُتذاع حلقات البرنامج كل يوم جمعة الساعة 9 مساءً، على أن ينطلق في حلقته الافتتاحية يوم الجمعة المقبل 20 يناير.

ده كلام برنامج اجتماعي ترفيهي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، ويسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والقصص الإنسانية بأسلوب إيجابي ومرح يعمل على نشر التفاؤل والأمل في المجال العام من خلال عدة فقرات، إلى جانب استضافة عدد من النجوم والمشاهير للمشاركة في فقرات خفيفة والتحدث عن نجاحاتهم.

البرنامج هو التعاون الأول بين شركة S Productions والإعلامية سالي شاهين ومن خلاله تعود الإعلامية من جديد لتقديم البرامج بعد آخر برنامج لها عام 2015 وهو مذيع العرب . والبرنامج من إخراج هيثم عزو وهو مخرج إعلانات عمل في فرنسا، إيطاليا، تركيا،لبنان والإمارات، ثم اتجه إلى الإخراج حيث درس صناعة السينما في London Film Schooll، ويعتبر «ده كلام» هو ثاني أعماله في إخراج البرامج التلفزيونية بعد قعدة رجالة.

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