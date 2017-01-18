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ميدو: «الننى» لا يصلح للمنتخب.. والحضرى أفضل من إكرامى والشناوى

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ميدو: «الننى» لا يصلح للمنتخب.. والحضرى أفضل من إكرامى والشناوى ميدو: «الننى» لا يصلح للمنتخب.. والحضرى أفضل من إكرامى والشناوى

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أن أسلوب وأداء محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، لا يصلح للمنتخب الوطنى، ولا يتماشى مع فكر وطريقة لعب الأرجنتينى هيكتور كوبر.

أضاف ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” أنه ليس من الذكاء أن يتم الاعتماد على لاعب فى لكونه محترفاً بأكبر الأندية الإنجليزية دون النظر لفائدته.

وألقى “العالمى” اللوم على الجهاز الفنى للمنتخب بعد أن قرروا عدم الدفع بالحارس الأسطورة عصام الحضرى أساسياً ضد منتخب مالى، قائلاً: “لو كان الجهاز الفنى لديه نية عدم مشاركة الحضرى من البداية، فكان من الأولى عدم اصطحابه وضم محمد عواد وتبرير ذلك بأنهم يسعون لبناء جيل جديد، لكن اصطحاب الحضرى وعدم مشاركته، فهو قلة ذكاء من الجهاز الفنى”.

أردف أحمد حسام: “فى حالة وجود الحضرى فيجب أن يكون الحارس رقم واحد، وإصابة إكرامى والشناوى بنفس الإصابة دليل على وجود تدريب أحمال خاطئ وهو ما تسبب فى إصابتهم بهذه الاصابة”.

وعلق المدير الفنى لدجلة، على التبديلات التى أجراها “كوبر” فى مباراة مالى، مؤكداً أن جميعها لم تكن موفقة، وكان هناك العديد من التبديلات التى من شأنها أن تغير مصار المباراة، مشدداً على عدم تصدير موجة سلبية إلى اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز والتأهل خاصة وأن ضربة البداية غير سيئة لعدم الخسارة.

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أونا

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