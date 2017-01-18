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مدرب المنتخب : الظروف المحيطة بصلاح سبب تراجع مستواه أمام مالى

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مدرب المنتخب : الظروف المحيطة بصلاح سبب تراجع مستواه أمام مالى مدرب المنتخب : الظروف المحيطة بصلاح سبب تراجع مستواه أمام مالى

محمد صلاح

أبدى أسامة نبيه المدرب المساعد لمنتخب ، رضاه عن مستوى محمد صلاح لاعب روما الإيطالى والمنتخب الوطنى، الذى ظهر عليه أمس فى مباراة مالى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى افتتاح مباريات المنتخبين بالبطولة.

وقال نبيه فى اجتماعه مع البعثة الإعلامية المصرية اليوم، إن هناك ظروفا محيطة بمحمد صلاح وضعته تحت ضغوط نفسية أثرت على مستواه في المباراة، وأكد أن الجميع يحمل صلاح مسئولية تحقيق الفوز بمفرده، وهو أمر صعب نفسيًا فى ظل تواجده بالمنتخب ومشاركته فى بطولة كبرى يشارك بها لأول مرة فى تاريخه.

وأضاف نبيه أن الجهاز الفنى لا ينظر للبطولة على أنها مجرد استعداد للمونديال ويرغب الجهاز فى تحقيق مركز فى البطولة سواء اللقب أو أي مركز آخر، مؤكدًا أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بالتخلي عن الحذر الدفاعي أمام أوغندا.

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